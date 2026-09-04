Nani Valero (Crida) denuncia ser víctima d'un atac "feixista" durant la concentració per la crisi de Ceuta

La Crida per Sabadell ha emès un comunicat per denunciar "amb total contundència" la violència i les "actituds feixistes" que es van produir durant la concentració convocada dilluns passat per la crisi de Ceuta. Segons expliquen des del grup municipal, durant la trobada es van exhibir "símbols i consignes feixistes i amenaces de mort". A banda, es va produir una agressió amb una ampolla contra l'exregidora del grup municipal, Nani Valero. Des de la formació denuncien que és una situació "especialment greu que no podem normalitzar" i destaquen que diversos regidors i regidores de l'Ajuntament de Sabadell "van compartir espai amb aquestes expressions feixistes contribuint a normalitzar-les políticament".
"El que va passar no va ser simplement una concentració política. Va ser l’expressió d’una onada reaccionària que cada vegada ocupa més espai públic i que utilitza l’odi, la intimidació i la violència", defensen en l'escrit. Per aquest motiu, exigeixen al govern municipal "que no miri cap a una altra banda" i assumeixi responsabilitats. La Crida assenyala especialment els discursos dirigits contra "l’independentisme", però també contra les persones migrades, racialitzades, el feminisme, les persones LGTBIQ+ i altres expressions polítiques o socials.
La formació assegura també que aquesta situació va generar una "sensació d’inseguretat" que va fer que "l’organització popular i de suport mutu" assumís tasques que, segons denuncien, "el govern municipal del PSC no va voler assumir". "El feixisme creix quan es normalitzen els seus discursos i quan les institucions decideixen tractar-les com una simple disputa política", afirma el comunicat. En aquest context, la formació sosté que "quan les institucions no actuen, la gent s’organitza" i exigeix al govern de Marta Farrés que "abandoni la política de la indiferència i assumeixi la seva responsabilitat"."Cal una resposta política, institucional i comunitària coordinada amb les entitats, els moviments socials i les organitzacions antifeixistes de la ciutat. A Sabadell no hi ha espai per al feixisme", tanca el comunicat.