"Circular pel barri és un caos. La gent no sap per on tirar". Les obres de remodelació de la ronda de Collsalarca han deixat una ferida oberta entre veïns de la Plana del Pintor, que es queixen de les afectacions que han generat els treballs de Ca n’Oriac a la mobilitat al seu barri. El problema, apunten, no és l’execució de l'obra, sinó com s’estan gestionant les afectacions: "Falten indicacions i millor senyalització, els desviaments no sempre s’avisen amb prou antelació i entrar o sortir del barri s’ha convertit en una gimcana" asseguren. L’Ajuntament defensa que intenta minimitzar els talls i escurçar els terminis dels treballs, però admet que la senyalització es reforçarà.
"Està sent caòtic, la gent no sap per on circular", insisteix José Torres, veí de la zona i membre de l’agrupació veïnal de Ca n’Oriac. Posa d’exemple els quatre dies en què la ronda de Collsalarca, a l’altura del carrer de Bonaigua, va quedar tallada. Segons explica, els vehicles que arribaven des de l’avinguda de Matadepera i entraven pel carrer de Bonaigua no trobaven cap senyal que avisés prèviament del tall. "Arribaven fins a l’obra i havien de fer marxa enrere per poder sortir", relata. La preocupació s'estén més enllà del que ja ha passat.
Els treballs avancen ara fins al carrer de les Corones i la següent fase baixarà fins al carrer d’Arousa. Els veïns temen que, amb els nous talls, l’accés a la Planada encara sigui més complicat. "Estem acorralats. Per on es desviaran? Pel Torrent? O per l’avinguda de Matadepera, Sant Julià o Can Deu?", es pregunta Torres. "No estem en contra de les obres, però creiem que s’han de planificar millor les rutes", afegix Dolores Pacheco. "Hi ha gent que va a treballar i s’ha trobat amb un embolic", afegeix Rodri Lopera. És precisament la senyalització una de les qüestions que el veïnat vol que es corregeixi de cara als pròxims talls. Des del consistori asseguren que es treballa per "minimitzar els talls de carrer sempre que sigui possible" i reduir els terminis de l’obra, però també reconeixen que aquest punt es pot millorar. L’Ajuntament afirma que reforçarà la senyalització dels carrers afectats.
Les queixes van més enllà la mobilitat. Alguns veïns també qüestionen com s’han anat executant els diferents trams de l’obra. El carrer de la Llanera, per exemple, asseguren que ha quedat "a mig fer" i preveuen que s’hi torni a actuar per completar la connexió amb la ronda. Fonts municipals exposen que, en aquest cas, la connexió de la Llanera amb la ronda s’ha deixat per a una fase posterior a les tasques d’urbanització de la resta del tram. El motiu, segons el consistori, és precisament reduir les afectacions al trànsit i defensen que la fórmula escollida ha permès tenir "menys temps el carrer afectat i accelerar l’execució". Les mateixes fonts exposen que, al carrer de la Llanera, s’aprofitaran els treballs per fer una millora del clavegueram que no estava prevista inicialment en el projecte per a "reduir les afectacions en superfície que provoquen les pluges en aquest punt".
Un altre dels punts que tenen en el radar alguns veïns és una esquerda al passeig, a l’altura dels blocs coneguts com els pisos de les Columnes. Expliquen que la fissura va aparèixer durant el desenvolupament de les obres i que encara no s’ha reparat. De la seva banda, el consistori assegura que té constància de l’esquerda i que se’n fa seguiment. "Els tècnics estan valorant quina és la millor solució i, quan acabi tota l’actuació, es farà un repàs final de l’obra per reparar i repassar els elements que calgui", asseguren.
L’aparcament és un altre dels fronts oberts. Veïns de la zona no tenen clar que les noves places al costat del Pavelló del Nord siguin suficients per absorbir la demanda de la zona. L’Ajuntament parla d’una cinquantena de places noves en aquest aparcament i avança que se’n guanyaran més pròximament als voltants del Parc del Nord. En total, el projecte preveu incorporar unes 100 places entre els dos espais.
Una reforma d’un quilòmetre
Al darrere de totes aquestes molèsties hi ha una obra de gran dimensió. La reforma de la ronda de Collsalarca afecta prop d’un quilòmetre de recorregut i compta amb una inversió de 6,3 milions d’euros, una de les principals actuacions del mandat. Ara els treballs arriben fins al carrer de les Corones; després avançaran fins a Arousa i, finalment, fins a l’avinguda de l’Alcalde Moix. El calendari previst situa el final de les obres durant el primer trimestre del 2027, després d’un any i mig de treballs.
La transformació va molt més enllà del paviment. Es refarà la rambla central, es renovarà l’arbrat i es plantaran 522 arbres nous, un centenar més que abans de les obres. Les moreres deixaran de ser les grans protagonistes i es passarà a tenir 13 espècies diferents. També hi haurà noves càmeres de seguretat, millores de l’enllumenat i jocs infantils a la plaça de Pau Trullà. Les voreres guanyaran 30 centímetres d’amplada, que es resten a la calçada, i la velocitat quedarà limitada a 30 km/h. Els passos elevats i la prohibició de circulació de tràilers han de contribuir a pacificar la zona.
Però mentre la ronda canvia de cara, al veïnat li preocupa sobretot com arribar a casa. La petició és clara: més informació, desviaments millor senyalitzats i saber amb temps per on es podrà circular quan arribi cada nova fase dels treballs.