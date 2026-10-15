Sabadell reivindica la memòria de Lluís Companys amb un homenatge a Can Rull

Can Rull ha tornat a ser aquest 15 d’octubre l’escenari de l’homenatge de Sabadell a Lluís Companys, afusellat pel règim franquista el 15 d'octubre de 1940. El president de la Generalitat havia tingut casa en aquest barri de la ciutat, que ha acollit una commemoració centrada en el record de la Catalunya republicana i de les persones que van patir la repressió. La cerimònia ha arrencat amb l’hissada de la senyera per part d’agents de la Policia Municipal de Sabadell, en un inici solemne acompanyat pels acords del Cant de la Senyera.
Toni Malet, membre de diverses entitats entre elles Salut pel Català, ha obert l’acte amb una referència al lligam de Companys amb Sabadell, on havia estat elegit diputat a les Corts en dues ocasions. El seu parlament, però, també ha mirat cap a les històries menys conegudes de la postguerra, aquelles que han passat de generació en generació dins l’àmbit familiar. "A moltes cases es preserven memòries que cal treure del silenci i de l’oblit", ha recalcat.
Carles Belda i Roc Casagran
JUANMA PELÁEZ
Per il·lustrar aquesta tasca de recuperació, l'actriu Maria Cutchet ha llegit fragments de L’assassinat de Lluís Companys, 15 d’octubre de 1940, un llibre publicat clandestinament el 1948 pel Moviment Socialista de Catalunya. El volum l’havia guardat Antònia Sancho, filla de Carles Sancho Monistrol, que havia estat alcalde republicà de Barberà del Vallès i que va ser represaliat després de la Guerra Civil.
Malet ha aprofitat aquest testimoni per reivindicar la feina de recuperació històrica: "Rescatar i dignificar les persones que van lluitar per la República i la democràcia". També ha recordat que la preservació d’aquell llibre és una mostra de com, fins i tot sota la dictadura, hi va haver famílies que van conservar la memòria d’aquells anys malgrat les represàlies.
L`ofrena floral amb els diferents grups polítics
JUANMA PELÁEZ
La commemoració ha tingut un moment poètic amb l'escriptor sabadellenc Roc Casagran, que ha presentat un poema musicat sobre la vida de Companys, acompanyat a l’acordió per Carles Belda.
L`ofrena floral de l`entitat Sabadell per la República
JUANMA PELÁEZ
L`ofrena floral d`Acció per Sabadell
JUANMA PELÁEZ
L’acte ha acabat amb una ofrena floral en què han participat els partits polítics i entitats de la ciutat que han estat presents a l'acte, entre les quals el PSC, Esquerra Republicana i Jovent Republicà, Crida per Sabadell, Sabadell En Comú Podem, la Joventut Nacionalista de Catalunya, el Consell Local de la República, Sabadell per la República, Acció per Sabadell, l’ANC, Òmnium Cultural i el Memorial Lluís Companys. Diversos membres del públic també s'han apropat per deixar clavells que s'havien repartit prèviament.