Triquell a Sentmenat, Harry Potter a Ripollet i altres propostes del cap de setmana al Vallès

La previsió de pluja ha obligat a ajornar diverses activitats com el Mercat Medieval i la Cursa Adaptada a Barberà o la Mostra Gastronòmica i Pink Run MIR de Montcada i Reixac. Però el cap de setmana manté propostes per viure a la comarca.
Triquell a Sentmenat
A Sentmenat, el Correllengua se celebrarà finalment al Teatre del Coro per evitar la pluja. Durant la tarda de dissabte, per allà hi passaran Jaume Ibars, el Cor de Sentmenat amb 'La nostra cançó' o Triquell, que actuarà a partir de les deu de la nit.
L'espai es posarà a punt durant la matinada per acollir diumenge, a partir de les 18.30 hores, el monòleg de Marc Buxaderas 'Un dia amb el Marc', impulsat per la Comissió de la Diversitat.
Harry Potter a Ripollet
La Biblioteca Municipal de Ripollet viu la Setmana de Harry Potter, una proposta dedicada al món de fantasia creat per J. K. Rowling, que enguany adopta un caràcter especial amb la commemoració dels 25 anys de l’estrena de la primera pel·lícula de la saga. La iniciativa s'allarga fins a aquest dissabte i permet gaudir d'activitats relacionades amb l'univers del mític mag.
Beethoven a Terrassa
"Dancing Beethoven", un clàssic en la programació de LaFACT Cultural, arriba aquest dissabte, a partir de les 20 hores, a l'escenari de la institució cultural, a la rambla d'Ègara.
Els sense nom, a Santa Perpètua
Nosaltres, els sense nom és l'obra que es podrà gaudir aquest dissabte a les 20 hores a la Sala Telers dins de la programació d'Efímera, a Santa Perpètua. Mos Maiorum i Joan Yago faran reflexionar sobre la lluita dels moviments socials. Les entrades es poden comprar per internet al preu de dotze euros.
Festival Km0 a Cerdanyola
El Festival Km0 és una nova proposta musical a Cerdanyola que se celebra aquest cap de setmana a la carpa del parc Xarau. Allà s'hi faran nou actuacions entre divendres i diumenge: sis grups, dos solistes i un DJ.