ARA A PORTADA
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Sabadell La climatització de les aules, una mesura per millorar el rendiment dels alumnes: "Pot incrementar un 20%" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els instituts valoren la inversió en climatització: "Anem a cop de calor per any" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Dos dies sense llum a dos blocs de Sabadell després de detectar corrent elèctrica a l'aigua: "Som 40 famílies afectades" Marta Ordóñez
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Sabadell ERC reclama un pla integral per millorar la il·luminació de la ciutat Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Sabadell estrena un market vintage amb més de 3.000 peces de roba a partir de 9 euros Marta Ordóñez
Cap de setmana passat per aigua: consulta la previsió
Vallès
La inestabilitat marca els pròxims dies a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental