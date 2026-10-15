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Cap de setmana passat per aigua: consulta la previsió

Vallès

La inestabilitat marca els pròxims dies a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental

  • Pluja a Sabadell aquest dimarts -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 13:56
Actualitzat el 15 d’octubre de 2026 a les 15:47

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per un nou episodi de pluges que arribaran a casa nostra aquest cap de setmana. Els ruixats han de començar dissabte al migdia a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental. De fet, la publicació del Meteocat pronostica xàfecs que poden ser intensos, amb acumulació d'aigua en 30 minuts. En cap cas, però, amb la contundència del cap de setmana passat. El cel continuarà descarregant amb força durant tot el diumenge, que es preveu gris. De moment, divendres es preveu un cel més estable, amb l'aparició d'algunes clarianes.

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