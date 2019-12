Quan les finestres es converteixen en aparadors de pessebres

Si hi ha una virtut que tenen les cases angleses per Nadal és que, si els seus propietaris ho volen, poden convertir les seves finestres en autèntics aparadors. És una ocasió única per a poder compartir un element tan tradicional com el pessebre amb veïns i vianants.

És el que passa al carrer Sant Ramon de Cerdanyola del Vallès, on hi ha alguns dels veïns que any rere any esperen que algunes de les finestres d’aquest cèntric carrer es guarneixin. Un exemple el trobem en la família Llargués, de tradició pessebrista, que fins fa no gaire venia les seves creacions a la Fira de Santa Llúcia local. Ara les comparteix amb la resta del poble a través de la seva finestra, on són molts els menuts que s’hi estan una bona estona mirant a través del vidre.

Passa el mateix a Castellar del Vallès, on és tradició que el carrer Major s’esquitxi de petites obres d’art darrera de les finestres. Els vianants s’hi aturen i contemplen què s’hi ha fet aquell any.

Pessebre de la família Llargués, al carrer Sant Ramon de Cerdanyola / ALBERT SEGURA Pessebre al carrer Sant Ramon de Cerdanyola / ALBERT SEGURA Pessebre al carrer Sant Ramon de Cerdanyola / ALBERT SEGURA Pessebre de la família Llargués, al carrer Sant Ramon de Cerdanyola / ALBERT SEGURA Pessebre al carrer Major de Castellar del Vallès / NEUS COSTA Pessebre al carrer Major de Castellar del Vallès / NEUS COSTA Pessebre de la família Llargués, al carrer Sant Ramon de Cerdanyola / ALBERT SEGURA