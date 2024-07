Notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a les últimes hores a Sabadell? Repassa les notícies més destacades del dia.

Mara Jiménez vivia la Festa Major des de l’anonimat d’una nena que surfejava entre “experiències traumàtiques” i el goig de viure. Ara, l’actriu i influencer sabadellenca serà l’encarregada d’inaugurar la festa amb un pregó amb tocs d’emoció i alegria.

Justícia ha culminat la fase prèvia de la reforma integral dels jutjats de Sabadell, situats a l’Eix Macià. Després de canviar tot el sistema de climatització pels problemes de temperatura a l’interior de l’equipament, s’han renovat els ascensors, s’ha condicionat una nova planta per a la Fiscalia i reorganitzat el setè pis, on abans hi havia el Ministeri públic.

Una furgoneta apareix cremada com a revenja per l’assassinat que va tenir lloc el passat 14 de juliol a Ca n’Oriac, al carrer de Pajares . Fonts veïnals asseguren que es tracta de la furgoneta de l’entorn de l’assassí, que va aparèixer fa uns dies parcialment calcinada. L’Ajuntament de Sabadell ja ha retirat el vehicle.

L’Ajuntament de Sabadell proposa ara l’aparcament dels FGC de Can Feu-Gràcia per ubicar les barraques de Festa Major, després que la zona d’Emprius no agradi a la Comissió de Festes Populars. La festa s’acosta i, de moment, l’estira-i-arronsa entre el consistori i la Comissió té una derivada preocupant. Especialment per al jovent de Sabadell: l’espai de barraques encara no estan assegurades per primera vegada en els últims 25 anys per culpa de la falta d’acords. La ubicació i els recursos a facilitar són els principals esculls en aquest estira-i-arronsa que fa més de mig any que dura. A contrarellotge, la setmana que ve és clau per arribar a una solució.

Un paquet de prop de quatre milions d’euros haurà de servir per posar el confort tèrmic d’escoles i llars d’infants de Sabadell al dia. Es tracta d’un nou conjunt d’actuacions, en aquest cas en l’àmbit educatiu, dins el pla de millora ‘Els diners als carrers’ que va impulsar el govern municipal. “El canvi climàtic cada cop és més punyent i aquesta línia d’actuació permetrà consolidar els espais escolars com a refugis climàtics”, ha exposat l’alcaldessa, Marta Farrés, durant un contacte informatiu a l’escola bressol Joaquim Blume.