La construcció d’obra nova creix prop d’un 9% a Sabadell

La construcció viu un bon moment a Sabadell i al conjunt de Catalunya, tant pel que fa a l’obra nova com a la rehabilitació, segons les dades de visats durant el primer semestre facilitades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que fan referència als projectes presentats i que ja s’estan duent a terme o s’iniciaran pròximament. La superfície visada dels projectes visats a Sabadell per rehabilitar o reformar habitatges s’ha més que doblat en el primer semestre d’aquest any respecte al mateix període del 2023 (+112,10%), i el nombre d’habitatges d’obra nova també creix (+8,86%) durant el mateix temps.

Al Vallès Occidental, l’obra nova també puja (+8,71%), però la rehabilitació baixa (-13,63%). El delegat del COAC al Vallès, Fermín Aparicio, posa l’accent en què la superfície visada a Sabadell el primer semestre de l’any va ser de 116.457 metres quadrats, un 67,4% més que en els mateixos mesos del 2023. Segons Aparicio, “això vol dir que s’estan fent coses més o menys grans, blocs de pisos”. La majoria habitatges lliures, perquè segons dades del col·legi, aquest primer semestre només s’ha tramitat un projecte que inclogui habitatge protegit i és un que combina habitatge lliure (14) i habitatge protegit (36).

En comparació amb la ciutat de Barcelona, que ha visat 1.273 habitatges, a Sabadell han sigut una tercera part (393), però té set vegades menys població que la capital catalana. El delegat del COAC destaca que “els promotors privats estan apostant per aquesta ciutat; és un destí atractiu, a prop de Barcelona i amb preus diferents”. En aquest sentit, Sabadell va batre el seu propi rècord de preus del lloguer el primer trimestre de 2024, amb una renda mitjana de 807,67 euros al mes segons les fiances dipositades a l’Incasòl.

Rehabilitar, assignatura pendent

Després de la covid-19, la rehabilitació d’habitatges ha guanyat pes a Sabadell, però continua sent l’assignatura pendent tant a la ciutat com al conjunt català. En el primer semestre d’aquest any, s’han visat 35.497 metres quadrats de superfície a rehabilitar, però l’obra nova o ampliació aglutina 80.705 metres quadrats, lleugerament més del doble. “Sembla que la nova llei d’habitatge va en contra, no està ajudant a baixar els lloguers, al contrari, hi ha menys oferta”, reflexiona Aparicio.

Al conjunt de Cataunya, les dades indiquen un important creixement del nombre d’habitatges nous (+40%) en el primer semestre d’enguany comparat amb el mateix període de l’anterior. La rehabilitació, en canvi pateix un lleuger retrocés, i el COAC alerta que no s’hi aposta prou. “La intervenció en edificis existents segueix estancada a casa nostra, i tot i la posada en marxa de tots els programes d’impuls a la rehabilitació finançats pels fons Next Generation, no es detecta un impacte positiu en les dades”.

Aparicio creu que Sabadell llueix dades positives en aquest aspecte perquè “hi ha hagut un increment significatiu de projectes presentats pels Next Generation”, ja que el termini per fer-ho acaba el 31 de desembre i “la gent que s’ho pensava ara sap que el termini acaba”.