06/04/20 JUANA RABADAN BELMONTE
06/04/20 CONCEPCIÓN MARQUEZ BALSERA
06/04/20 ENCARNACIÓN POSTIGO QUINTERO
06/04/20 ENRIQUE MATEU VEA
06/04/20 JAIME SABATE SAMPONS
06/04/20 ANA MARIA VARGAS FERNANDEZ
06/04/20 JUAN JOSE NAVARRETE LORENTE
06/04/20 MARCIAL CROUS CADEVALL
06/04/20 MARIA BALLARÍN SANJUAN
06/04/20 PILAR FARRARONS CASULLERAS
06/04/20 RICARDO MEDINA GIL
06/04/20 MIGUEL LARA POZO
06/04/20 MARIA ANTONIA RUIZ RODRÍGUEZ
06/04/20 RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ
05/04/20 ANDRES CASTAÑO GALLEGO
05/04/20 ANTONIO GUZMAN CORREDOR
05/04/20 CÁNDIDO JUSTO RAMOS FRETES
05/04/20 CARLOS MORENO ALCAIDE
05/04/20 DOMINGO JO SANTAMARIA
05/04/20 JUAN RAMON TORRES HERNÁNDEZ
05/04/20 JAIME PRAT CASTELLET
05/04/20 JOSE MANUEL DAMIAN ROBLES
05/04/20 MARIA CARMEN HERRANZ SANZ
05/04/20 ROSA HILARIO MATEU
05/04/20 LLUISA ALONSO PEREZ
05/04/20 MANUELA GARCÍA HERNANDEZ
05/04/20 MARIA CARMEN ESTEBAN SANCHEZ
05/04/20 PURIFICACIÓN GALLARDO NUÑEZ
Obituari de Sabadell del 7 d’abril de 2020
06/04/20 JUANA RABADAN BELMONTE