08/04/20 MANUEL ALEJANDRO ROSIÑA
08/04/20 ANGEL GARCÍA LOSADA
08/04/20 CATALINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
08/04/20 JOSÉ MARIA UJAQUE CHILLÓN
08/04/20 ERNESTO CALVO ORTEGO
08/04/20 ANTONIO ORTIZ PEREZ
08/04/20 JOSE PUJOL COSP
08/04/20 MARIA CASTRO MARTÍNEZ
08/04/20 MARIA CORDOBA HINOJOSA
08/04/20 MARIA GARCIA CARRO
08/04/20 PEDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ
07/04/20 ANTONIO MORALES GUERRERO
07/04/20 ANTONIO DEL SOL LOPEZ
07/04/20 ANTONIO ARGEMI PAREDES
07/04/20 DOLORES LUQUE BORREGO
07/04/20 EDUARDO POMPEYO TELESFORO FERRE
07/04/20 EPIFANIA LOZANO NAVARRO
07/04/20 AURORA PEREZ SEVILLA
07/04/20 FRANCISCO ALONSO FLORES CAZORLA
07/04/20 JAIME CUNI BUIL
07/04/20 RAMONA RODRIGUEZ LOPEZ
07/04/20 JOSE MARIA JORNET RIBAS
07/04/20 JUAN LOZANO ALVARADO
07/04/20 LUIS GARCÍA LÓPEZ
07/04/20 MARIA MALDONADO VALVERDE
07/04/20 MARIA TRINIDAD CIRIACO VILA
07/04/20 PEDRO JAVIER ROMERO
07/04/20 INES ZAMBRANA LEO
Obituari de Sabadell del 9 d’abril de 2020
08/04/20 MANUEL ALEJANDRO ROSIÑA