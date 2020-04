Concepció Romeu i Anfruns: Una enamorada de l’art i les antiguitats, ha transmès el seu gust als seus fills i nets

Era una enamorada de l’art i les antiguitats. Concepció Romeu i Anfruns (Vic, 27 de juny del 1935 – Sabadell, 3 d’abril del 2020) va arribar des de Vic a Sabadell amb només 20 anys. Ella i el seu piano. “El tocava molt bé, especialment Mozart i Beethoven, el seu compositor preferit”, recorda el seu entorn familiar. Va ser a Sabadell on es va casar amb el seu marit, Pompeu Casanovas, un home honest a qui va estimar. La Concepció valorava la bondat, la rectitud, i l’amor incondicional del seu marit.

Inconformista i realista al mateix temps, es va saber enfrontar als seus temps, i se’ls va fer seus. Dotada d’una forta personalitat, es feia notar per on passava, ja se n’encarregava ella: “Tenia la virtut de no deixar indiferent ningú”, expliquen els seus familiars, que recorden la Concepció. “Ni de jove, guapa com poques; ni a la seva maduresa, elegant amb el seu barret; ni a la seva vellesa, quan es va fer estimar pels qui l’envoltaven mirant-los amb aquells ulls blaus sempre inquisitius”, asseguren els seus fills i nets.

Apassionada de l’art, tenia un gust exquisit que va transmetre als seus fills i nets. Amb 84 anys, però, “no era la seva hora encara”, creu convençut el seu nucli familiar. Malgrat que la família no ha pogut acomiadar-se de Concepció Romeu i Anfruns com hagués merescut, li rendeix aquest petit homenatge a una gran sabadellenca que ha marcat la vida dels seus.

