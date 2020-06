Sant Quirze es quedarà sense casals esportius

L’esport ha estat paralitzat durant tres mesos a tot arreu. A Sant Quirze del Vallès, com a mínim per a molts infants i joves, quedarà arraconat un temps més. Al municipi no es permetrà que les entitats esportives locals ofereixin els seus casals d’estiu aquest any. La decisió s’ha pres, segons explica l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, després d’haver rebut l’informe de Protecció Civil.

El motiu principal que dona l’equip de govern és la impossibilitat que tindrien els casals per complir les mesures de seguretat indicades per la Generalitat.

Les dimensions de les instal·lacions del complex municipal Can Casablanques, al·leguen, són insuficients per acollir les entitats esportives que tradicionalment organitzen casals d’estiu. En resultarien afectats, principalment, els clubs de bàsquet, handbol i futbol. En el cas del patinatge, no s’organitzen casals d’estiu.

Per tant, aquest estiu només oferiran casals les escoles, on els clubs poden fer arribar les seves propostes esportives per, si volen, incorporar-les. “Literalment no hi ha espai per mantenir les distàncies que ens imposen”, exposa l’alcaldessa. “A cap ajuntament li agrada dir que no. Tant de bo Sant Quirze fa anys s’hagués mirat l’esport amb ulls d’inversió”, dispara. També ha anunciat que es compensaran econòmicament les pèrdues que els clubs hagin pogut patir.

Crítiques de l’oposició

La decisió de l’Ajuntament, però, xoca amb l’èmfasi que el món educatiu ha posat en què aquest sigui un estiu enriquit per als més petits, que han patit molt durament les conseqüències del confinament.

En aquest sentit, el grup polític de Junts per Catalunya-Sant Quirze critica que ha faltat perspectiva al govern local, per anticipar-se i planificar amb antelació els casals esportius. Per altra banda, l’acusen de no confiar en les entitats esportives organitzadores.

