La piscina municipal de Can Casablanques obre les portes amb cita prèvia

La piscina municipal exterior del complex esportiu municipal de Sant Quirze del Vallès ja es troba en funcionament. Aquesta setmana ha obert les portes, amb dies de retard a causa de la pandèmia generada per la Covid-19.

Ara, i garantint la seguretat i la higiene de les instal·lacions, l’Ajuntament ha decidit obrir-la al públic. Es preveu que la piscina de Les Fonts es pugui obrir a finals de la setmana vinent.

Publicitat

Per accedir a la piscina d’estiu caldrà cita prèvia per evitar acumulació de persones a l’entrada i el bany serà per torns (matí o tarda a Can Casablanques i per hores a Les Fonts). Els banyistes, sense simptomatologia, accediran amb mascareta i el banyador posat de casa per l’accés habitual, tot identificant-se amb DNI o polsera de proximitat, donat que l’empremta està inhabilitada, on trobaran una catifa amb virucida on netejar el calçat. No hi haurà vestidors disponibles i en acabar el seu torn sortiran de la instal·lació per altra porta.

Els aforaments queden reduïts a 104 persones en el cas de Can Casablanques, i 35 persones en el cas de Les Fonts. La piscina coberta de Les Fonts romandrà oberta durant tot el mes de juliol.

Les piscines municipals romandran obertes fins l’11 de setembre, tot i que l’Ajuntament valora allargar la temporada fins el 13 de setembre si el temps acompanya.

Publicitat