11/07/20 BENET SOLER VIA
11/07/20 MARIA TERESA SALANOVA GIL
11/07/20 ELENA MARIA MARTÍN RODRÍGUEZ
11/07/20 HERMENEGILDO NIUBÓ RICART
10/07/20 JOSEFA MARIN RUIZ
10/07/20 ESTEBAN RECHE HERAS
10/07/20 FRANCISCO VÁZQUEZ CONESA
10/07/20 ANGELES MANSILLA GARCÍA BERMEJO
10/07/20 JOSE GUILLEN SÁNCHEZ
10/07/20 PRUDENCIO ROBLES ROBLES
10/07/20 JUAN MAYA HERNÁNDEZ
10/07/20 JUSTO ASENSIO DOMÍNGUEZ
10/07/20 MARCELO MAZARIEGOS VACA
10/07/20 MARÍA JOSEFA GALEAS GONZÁLEZ
10/07/20 PATROCINIO PARRAGA QUESADA
10/07/20 JAUME SERRA LLOBET
Obituari de Sabadell del 12 de juliol de 2020
11/07/20 BENET SOLER VIA