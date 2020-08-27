OBITUARI

Obituari de Sabadell del 28 d'agost de 2020

Enterrament Covid-19 cementiri / VR

PRIMINIO NAFRIA MINGUEZ Sense Cerimònia 28/08/202 10:30

MARIA CARMEN BORNAY SANZ Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 10:45

JUANA JIMÉNEZ VICENTE Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 11:30

JOSÉ MARÍA MORALES DELGADO Sala de Cerimònies Sabadell 29/08/202 10:00

CECILIA HERNANDEZ MAQUEDA Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 8:30

MIGUEL SERRA PUJOL Sense Cerimònia 27/08/202 16:15

MARK JOHN HOOPER Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 15:45

JOSÉ FORT LLORET Puríssima Concepció Sabadell 27/08/202 12:00

JOSE SÁNCHEZ SERRANO 26/08/202

DOLORES LÓPEZ CONEJO Sala de Cerimònies Sabadell 27/08/202 8:30

ANGELA LADERA LEAL Santíssim Salvador Sabadell 27/08/202 17:00

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