Obituari de Sabadell del 28 d'agost de 2020

PRIMINIO NAFRIA MINGUEZ Sense Cerimònia 28/08/202 10:30
MARIA CARMEN BORNAY SANZ Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 10:45
JUANA JIMÉNEZ VICENTE Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 11:30
JOSÉ MARÍA MORALES DELGADO Sala de Cerimònies Sabadell 29/08/202 10:00
CECILIA HERNANDEZ MAQUEDA Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 8:30
MIGUEL SERRA PUJOL Sense Cerimònia 27/08/202 16:15
MARK JOHN HOOPER Sala de Cerimònies Sabadell 28/08/202 15:45
JOSÉ FORT LLORET Puríssima Concepció Sabadell 27/08/202 12:00
JOSE SÁNCHEZ SERRANO 26/08/202
DOLORES LÓPEZ CONEJO Sala de Cerimònies Sabadell 27/08/202 8:30
ANGELA LADERA LEAL Santíssim Salvador Sabadell 27/08/202 17:00