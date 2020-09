L’Escola Pia goleja el Cerdanyola (8-3) amb una gran actuació coral

Avís per a navegants. Res podia fer pensar que l’amistós de pretemporada entre l’Escola Pia i el Cerdanyola pogués acabar amb golejada (8-3). I no per desmerèixer el potencial del conjunt de Pedro Donoso, ans al contrari, capaç d’anul·lar de principi a fi a un rival que per plantilla hauria de lluitar per les posicions capdavanteres del grup 1, sinó pels precedents entre ambdós conjunts.

Aquesta vegada, però, l’Escola Pia no va donar cap opció als vallesans: pressió asfixiant a tres quarts del camp rival, amb una primera línia molt intensa, i circulació fluida en atac. Si bé és cert que en els deu primers minuts de joc les ocasions de gol es van haver de comptar amb comptagotes en ambdues porteries, de mica en mica, els de Can Colapi van anar aproximant-se amb més perill a l’àrea rival. Pocs minuts després de l’equador del primer temps, Isaac obria el marcador abans de veure com el Cerdanyola castigava amb la mateixa moneda els sabadellencs (1-1).

A partir d’aquí, el partit va entrar en un període en què els de Can Colapi van treure’n profit a la pissarra de Donoso: dues accions d’estratègia –sortida de pressió i servei de cantonada–permetia a Povedano situar el 3 a 1, resultat amb el qual s’arribaria al descans.

A la represa, l’Escola Pia no va donar opció de refer-se a un Cerdanyola molt apàtic, que veia com els seus jugadors més determinants estaven desactivats. Exhibició escolàpia per arribar a situar un sorprenent 7 a 2, amb un bon paper de les diverses cares noves d’enguany. Al final, 8 a 3 que servirà per continuar en la preparació de cara a l’inici de lliga. Aquest cap de setmana, el Club Natació agafarà el relleu amb un doble compromís amb Sala 5 i Les Corts.

