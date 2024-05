La baixa de Pau Resta, el principal maldecap d’Óscar Cano; Abde apunta a titular contra el Nàstic

El Sabadell-Gimnàstic de diumenge (17 h) a la Nova Creu Alta tindrà regust de final per objectius ben diferents. Permanència i play-off creuaran els camins durant 90 minuts. Després de la desfeta de Salamanca, els arlequinats estan obligats a reaccionar i fer un pas endavant. La part positiva és que encara depenen d’ells mateixos per sortir del forat. L’objectiu és poder arribar a l’última jornada, a Lugo, amb opcions reials de salvació.

De moment, Óscar Cano li deu estar donant voltes al substitut d’una peça clau a l’estructura defensiva com Pau Resta, qui va veure la cinquena groga al Reina Sofia. No s’havia perdut cap duel dels últims 44 el gironí. Es poden plantejar diferents opcions per acompanyar Amelibia. Una seria endarrerir la posició de Sergi Maestre, com ha passat en altres ocasions. Si el prefereix mantenir al mig del camp, llavors Calavera i Ricard Pujol són els que tenen més possibilitats. Fins i tot ambdós si es juga amb defensa de cinc.

D’altra banda, el tècnic granadí també està pendent de la situació d’Abde, que es va retirar dissabte amb un fort cop al maluc. Aquest dimecres ha entrenat gairebé amb normalitat, tot i tenir dolor en la zona afectada, i tot apunta que podrà estar disponible. Cal recordar que el davanter marroquí, Carles Salvador i Marc Domènech estan apercebuts de sanció i en cas de veure la groga es perdrien el transcendental Tarazona-Sabadell de la següent jornada.

Promoció i caravana grana

El partit de diumenge a la Nova Creu Alta tindrà un bon ambient i es podria viure la millor entrada de la temporada. Des del club arlequinat s’ha activat una promoció que permet als socis adquirir un nombre il·limitat d’entrades al preu de 5 euros. D’altra banda, des de Tarragona ja es parla d’una caravana grana de més de 200 aficionats. Només hauran de pagar 10 euros després que ambdós s’adherissin al grup de clubs que van acordar aquest preu a principi de temporada.

Molt diferent serà la història de la jornada següent pels seguidors arlequinats que vulguin desplaçar-se al Municipal de Tarazona. El club aragonès no forma part d’aquest acord global i ha establert un preu únic de 20 euros pel públic. Es preveu un ple històric en un partit que pot ser decisiu. El Centre d’Esports i les Penyes organitzen autocar fins a terres aragoneses al preu de 50 euros, amb la localitat inclosa.