Per a gustos, cerveses: n'hi ha una per a cadascú

Qui digui que no li agrada la cervesa, no ha trobat la seva. Perquè n’hi ha milers i de tota mena: per a gustos, birres. És qüestió de trobar la mitja taronja a l’interior d'un temptador gotet –o gerra, copa o ampolla– generalment tenyit de tonalitats daurades o negres.

Aquells que trobin massa romàntica aquesta idea, defensada per un dels jutges del Beer Judge Certification Program, Ariel Caballero, que passin per un dels tastos de Sabadell Cerveser i que descobreixi una gamma exquisida de gustos. I amb un punt desconcertant. Quines sorpreses que es pot arribar a endur el paladar, a través d’una glopada, en funció de com s’ha jugat amb els processos i els ingredients d’elaboració d’una cervesa: la carbonatació, la fermentació, la cremositat, les notes de gra, de fruita, d’herbes...

“Alguna vegada us hauríeu esperat això d’una cervesa?”, preguntava l’expert Caballero en el darrer tast Sour & Bitter, en què va presentar tres sorprenents cerveses belgues àcides. Sí, àcides. I a més, maridades amb platets per ajudar a comprendre com les seves particularitats actuen en el nostre paladar.

Un joc divertit de sensacions. Una Brouwerij Boon –làmbic de dos anys– aconseguia trencar la cremositat d’un formatge comté. El regust greixós de grassa d’un pa de fetge quedava neutralitzat per un senyor glop de Geuse, la reacció de la qual deixa la boca ventilada com una raspallada de dents. Una Rodenbach Grand Cru, de 8 entremaliats graus i amb dolces notes de fruits rojos, encaixava amb un cheesecake com el caldo i els galets per Nadal.

Una cervesa àcida, però, no és tan estrafolària com sembla. El que passa és que no hi estem acostumats. De fet, a Catalunya hi ha molts caves que s’elaboren amb perfils de raïm que provoquen aquesta sensació. En el cas del tast Sour & Bitter, l’acidesa de les birres disparava la salivera i despertava les papil·les gustatives, a més deixar sensació de netedat a la boca. Benvinguts al món de la cervesa aquells intrèpids assedegats d’experimentar a través de la xarrupada escumosa.

“Tinc amics que em deien que no els agrada la cervesa. Jo vull trencar aquest tòpic, perquè quan han començat a tastar-ne han quedat sorpresos. En un concurs hi ha més de 130 estils diferents: amb més o menys alcohol, més clares o més fosques... Hi ha tanta diversitat que em costa creure que hi hagi algú que no acabi trobant-ne alguna que l'apassioni”, sustenta Caballero.

I vosaltres, a quin amic convencereu per anar al pròxim tast de Sabadell Cerveser?

