Joan García (Ciutadans): “Som necessaris al Parlament per a frenar Sánchez i Puigdemont”

Sota el lema Detenlos, Ciutadans s’alça “com a única força viable” per a “frenar la relació anti natura entre Puigdemont i Pedro Sánchez“. Així ho ha expessat Joan García, candidat a les llistes de la formació de Carlos Carrizosa al barri de Ca n’Oriac, on ha demanat el vot per a Ciutadans com a “única assegurança per a frenar-los”.

“Fa set anys vam patir amb el que va passar a Catalunya i aquell govern dirigit per Puigdemont”, considera. I s’ha mostrat preocupat per l’abstenció: “Esperem que la participació sigui elevada per a que Ciutadans pugui donar resposta al que està passant”, exposa. L’any 2021, la participació a les eleccions catalanes va ser del 52,7% a Sabadell.