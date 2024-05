No hi ha cap dia que l’Assisi no es planti de bon matí al vestíbul de l’escola per donar la benvinguda als estudiants que van arribant. Com un rellotge: a les vuit rep secundària i a les nou infantil i primària. Fa vuit anys que conviu amb els 500 alumnes i quarantena de docents del col·legi Sant Francesc de Sabadell. Sempre com un igual. De fet, n’hi ha prou amb deixar-lo entrar a una de les aules per veure que és, fàcilment, el més estimat de tota l’escola. ‘Assisi, Assisi!’, criden els nens i nenes d’infantil mentre s’apropen a acariciar-lo, quan aquest golden retriever entra per sorpresa a l’aula.

També entre els més grans de l’escola és un pilar. Precisament, aquest proper mes de juny els estudiants de 4t d’ESO aniran de viatge de final de curs a Mallorca. I l’Assisi, per primera vegada, els acompanyarà.

“Forma part del projecte pedagògic: és un més de l’equip”

L’Assisi té un horari, com la resta de docents. I és també responsable de nodrir el projecte pedagògic de l’escola. “Ell és un més de l’equip, de fet s’encarrega d’anar a les classes quan es fa l’adaptació del primer dia dels infants d’I3, per exemple”, destaca el director del centre, Carlos Fuentes. “Els nens i nenes el segon dia ja tenen ganes de tornar a l’escola per veure de nou a l’Assisi”, afegeix. També forma part d’una activitat en el marc de l’assignatura d’anglès: en grups reduïts fan passejades amb l’Assisi per dins o per fora l’escola mentre mantenen converses en anglès.

Els alumnes dels cursos més avançats també s’encarreguen de passejar-lo pel pati de l’escola. “Fomentem que el pati quedi sempre net perquè l’Assisi si veu un paper se’l menja”, detalla el director. En definitiva, vetllar pel benestar de l’Assisi –passejar-lo, alimentar-lo o portar-lo al veterinari– és una responsabilitat que comparteixen tota la comunitat educativa de l’escola Sant Francesc. És també “la millor oportunitat” per difondre entre els alumnes “l’aprenentatge d’estimar els animals”, comenta Fuentes.

