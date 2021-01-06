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OBITUARI

Obituari de Sabadell del 7 de gener de 2021

ROSA MARIA BRAVO RODRÍGUEZ

71 06/01/202

NÚRIA GRAELL HERNÁNDEZ

40 Sala de Cerimònies Sabadell 08/01/202

CARMEN QUIJADA LÓPEZ

92 Sala de Cerimònies Sabadell 07/01/202 15:00

ANDREA PÉREZ LÓPEZ

83 Sense Cerimònia 07/01/202 16:15

TERESA ROBLES FRANCO

96 Sala de Cerimònies Sabadell 06/01/202 8:30

PASCUAL GARCIA NAVARRO

70 Sense Cerimònia 06/01/202 10:30

MIGUEL BENITEZ ORTIZ

103 Sala de Cerimònies Sabadell 07/01/202 10:45

MANUEL LARA RODRÍGUEZ

85 Sense Cerimònia 06/01/202

LLUIS MARTÍ PRAT GONFAUS

62 sense cerimònia 06/01/202 9:45

JOSE FABREGA MARTINEZ

84

DOLORES RODRÍGUEZ BLANCO

66 06/01/202

CONSUELO MALLO PRADOS

90 06/01/202

CARMEN NAVARRETE NAVARRETE

85 Sala de Cerimònies Sabadell 07/01/202 10:00

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