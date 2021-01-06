Obituari de Sabadell del 7 de gener de 2021

ROSA MARIA BRAVO RODRÍGUEZ
71 06/01/202
NÚRIA GRAELL HERNÁNDEZ
40 Sala de Cerimònies Sabadell 08/01/202
CARMEN QUIJADA LÓPEZ
92 Sala de Cerimònies Sabadell 07/01/202 15:00
ANDREA PÉREZ LÓPEZ
83 Sense Cerimònia 07/01/202 16:15
TERESA ROBLES FRANCO
96 Sala de Cerimònies Sabadell 06/01/202 8:30
PASCUAL GARCIA NAVARRO
70 Sense Cerimònia 06/01/202 10:30
MIGUEL BENITEZ ORTIZ
103 Sala de Cerimònies Sabadell 07/01/202 10:45
MANUEL LARA RODRÍGUEZ
85 Sense Cerimònia 06/01/202
LLUIS MARTÍ PRAT GONFAUS
62 sense cerimònia 06/01/202 9:45
JOSE FABREGA MARTINEZ
84
DOLORES RODRÍGUEZ BLANCO
66 06/01/202
CONSUELO MALLO PRADOS
90 06/01/202
CARMEN NAVARRETE NAVARRETE
85 Sala de Cerimònies Sabadell 07/01/202 10:00