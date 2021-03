Hèctor Romance, cineasta: “Vull projectar a Sabadell”

Hèctor Romance, de 34 anys, viu a Andorra i es dedica al cinema. Treballant a la televisió andorrana va conèixer la història del David, un noi amb síndrome de Poland, i la seva pròtesi feta de peces de Lego. El cas el va inspirar tant que va fer el documental ‘Mr. Hand Solo", que s’estrena aquesta setmana a Catalunya.

Quant fa que vius a Andorra?

Fa sis anys que vaig venir amb la meva parella, que és andorrana. Quan vaig arribar, el cinema no estava gaire desenvolupat aquí. Vaig començar a treballar a Andorra Televisió, i va ser precisament allà quan vaig conèixer la història del David.

Ja havies treballat en cinema abans?

Aquí a Sabadell vam fer un llargmetratge al Castell de Can Feu amb la història de la Santa Espina, i es va presentar a La Faràndula per l’11 de setembre, el 2014. Fora de Sabadell, havia fet també curts i treballat amb produccions més grosses, com a auxiliar de direcció, a TV3, Televisió Espanyola i Telecinco.

Com vas arribar a la història del David?

Vaig anar a fer un reportatge, fa tres anys, per cobrir una presentació que feia el David a la seva antiga escola per parlar-los de la seva capacitat de superació i presentar la seva pròtesi de Lego, que havia acabat feia tot just una setmana. Em va deixar molt impactat el que vaig veure, i sobretot l’actitud del David cap a la vida i el seu esperit de superació. Quan vaig arribar a la redacció, jo havia d’escriure la notícia, però ja pensava a fer-ne un documental.

Com s’ho van prendre?

A la família els va encantar la idea i els vaig proposar el projecte, que era un full en blanc amb quatre línies, que era una sinopsi. L’endemà vaig parlar amb Imminent Produccions, amb qui ja havia treballat, i els va entusiasmar la idea. L’agost del 2019 vam poder gravar a Andorra, la Seu d’Urgell i Barcelona. També a Hong Kong i a Dinamarca, perquè vam anar a seus de Lego.

Quina és la història del David?

El David va néixer amb una malaltia anomenada síndrome de Poland, que implica una deformació per la qual manca part de la banda dreta del cos; en el seu cas, el pectoral, massa muscular i part del braç, que se li acaba al colze, on té una mà sense acabar de formar. Quan es posa la pròtesi, aquesta mà li serveix d’articulació. El documental repassa una mica la seva vida i com els seus pares ho van rebre.

Quines implicacions va tenir per a ell aquesta síndrome?

Ell, quan té tres o quatre anys, s’adona que no és un nen com els altres. Al documental repassem tot el tema de l’assetjament que va patir a l’escola i el va portar a una situació depressiva a l’adolescència. Una noia el rebutja per la seva condició, i això li serveix per tocar fons i construir-se una pròtesi. El paper del seu pare és molt important aquí, perquè va ser qui va enviar la història als mitjans, i va fer que fes la volta al món.

On es podrà veure ‘Mr. Hand Solo’?

Aquest divendres 26 ja es podrà veure als cinemes de Catalunya. Estem pendents de diverses sales, però com a mínim es podrà veure als cinemes Renoir i Girona de Barcelona, i els cinemes Funatic de Lleida. Volem projectar a Sabadell, i esperem resposta dels cines d’aquí.

