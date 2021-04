Lectures que no s'obliden: recomanacions per adolescents

Escollir una lectura no sempre és fàcil. I si no és per a nosaltres, la tasca es complica encara més. En el cas dels adolescents i joves, escollir la lectura adient per a cadascú, no només segons la seva edat sinó també segons els seus interessos, és fonamental per mantenir aquest interès per les històries escrites. Per tant, la tasca és doblement complexa.

No seria just parlar de llibres per a adolescents, de la mateixa manera que no té sentit parlar de llibres per a adults. Tanmateix, és recomanable que el llibre per a un jove o adolescent estigui més enfocat a tractar temes com el descobriment personal, l’aventura, els misteris o el creixement personal. L’adolescència és sovint una etapa de la vida que, tot i que és molt personal, té a veure amb canvis i descobriment del caràcter propi. En aquest sentit, potenciar històries que afavoreixin la curiositat, la reflexió i els paral·lelismes amb el procés de creixement personal, a més dels misteris i l’aventura, afavoriran el desenvolupament de la personalitat pròpia. Evidentment, el gust personal és tan important o més per a un adolescent que per a un adult, i per tant cal que el tinguem en compte a l’hora de regalar un llibre.

Així, hem volgut fer una selecció de fins a 10 llibres recomanats per potenciar aquestes capacitats. Entre els 10 títols que podreu llegir a continuació trobareu històries que parlen d’amistat i amor, però també reflexionen sobre allò que considerem dolent i negatiu. Alhora, l’aventura i el misteri són presents com a pilar fonamental d’altres obres d’aquesta selecció. Especialment, però, la curiositat és l’element principal de tots els títols clàssics i actuals.

1.



A la carretera

Autor: Jack Kerouac

Editorial: Edicions 62

Preu: 22,30 €

Anys 40. Un viatge portarà uns amics de punta a punta dels Estats Units mentre descobreixen el país i la seva personalitat, envoltats de personatges i autors importants de la literatura de l’època. Un dels exemples clàssics del viatge iniciàtic.

2.



La casa de l’Iggie

Autor: Judy Blume

Editorial: Viena Edicions

Preu: 15 €

Una història sobre el racisme i la intolerància. L’Iggie marxa a viure fora i la seva amiga Winnie, d’onze anys, es pregunta qui viurà a la seva casa. La sorpresa arriba amb l’arribada dels Garber, una parella de color amb tres fills, que entren a viure a la casa, convertint-se en la primera parella racialitzada al barri.

3.



La història impossible d’en Sebastian Cole

Autor: Ben Brooks

Editorial: Blackie Books

Preu: 16,90 €

Dos amics que s’avorreixen a classe s’inventen un amic invisible que es fa realitat: Sebastian Cole. Tots tres junts passen diferents aventures que els ajuden a entendre que les coses no sempre són el que semblen.

4.



Les esferes del temps

Autor: Rubèn Montañá

Editorial: La Galera

Preu: 14,90 €

Barcelona, primavera del 1888. Un ésser dotat de poders sobrehumans deixa víctimes per allà on passa, però els repetits atacs es mantenen en secret per no causar un escàndol que pugui enterbolir la imatge de la ciutat, que està a punt d’inaugurar l’esperada Exposició Universal. Domènech, un jove orfe que ha arribat a la ciutat, descobrirà com de lligat està al monstre.

5.



Jo, Robot

Autor: Isaac Asimov

Editorial: Proa Edicions

Preu: 11,45 €

Tot i els continus progressos en el camp de la robòtica, els temors de la població humana no semblen justificats per a la doctora Calvin, experta en robopsicologia. La causa és la Tercera Llei, que impedeix als robots fer mal als humans. Però no serà tan senzill.

6.



Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers

Autor: Benjamin Alire Sáenz

Editorial: L’Altra Tribu

Preu: 14,20 €

L’Aristòtil té quinze anys, és introvertit i està sempre enfadat amb el món. El Dante és un setciències que té una manera molt inusual de mirar-se la vida i les persones...

7.



El Hobbit

Autor: JRR Tolkien

Editorial: La Magrana

Preu: 16 €

Bilbo Saquet és un hobbit tranquil. Li agrada menjar, beure i relaxar-se. El seu amic Gandalf i nou nans sortits del no-res interrompran la seva tranquil·litat per portar-lo d’aventures i a descobrir els confins de la Terra Mitjana.

8.



Segui vora el foc

Autor: Jair Domínguez

Editorial: Ara Llibres

Preu: 17,95 €

Jair Domínguez ens presenta el seu text més irreverent i al·lucinat sobre un jove amb ínfules d’escriptor maleït i propostes macabres. Una història plena de paraules d’amor, senzilles i tendres; una novel·la sobre la vida, la mort i tota la resta.

9.



A Sang Freda

Autor: Truman Capote

Editorial: Edicions 62

Preu: 11,95 €

Història d’un crim monstruós convertit en obra d’art gràcies a l’ofici i a la sensibilitat del narrador. Aquesta novel·la de no-ficció descriu la vida de dos psicòpates des de la seva infantesa fins a l’acompliment de la pena a què són condemnats.

10.



Caminant junts per la Lluna

Autor: Pep Puig

Editorial: L’Altra Tribu

Preu: 14,21 €

Una novel·la que descriu molt bé l’experiència de l’adolescent partint de l’experiència d’una tarda d’estiu. Quatre amics es troben al final de la seva infantesa, i això posa el seu món enlaire. Una mort desgraciada és el punt de partida d’aquesta història que reflexiona sobre el

Publicitat