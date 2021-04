Presó per a un treballador del gimnàs de Sant Cugat acusat d'abusar d'una menor

Un home de 33 anys i treballador del gimnàs municipal de la Rambla del Celler de Sant Cugat ha ingressat a presó acusat d'agredir sexualment amb penetració una noia de 16 anys. Segons el mitjà local Tot Sant Cugat, els Mossos d'Esquadra el van detenir el passat 22 d'abril, un cop rebuda la denúncia de la menor d'edat, que seria clienta de l'equipament, pels fets ocorreguts la setmana anterior.

El jutge va decretar presó provisional per a l'home un dia després, el dia 23 d'abril. Ara per ara no ha transcendit si els fets van tenir lloc a les dependències del gimnàs o en un altre espai. L'Ajuntament de Sant Cugat ha anunciat que estudia la possibilitat de personar-se com acusació particular.

Segons han confirmat fonts municipals a l'ACN, la investigació es troba sota secret donat que la víctima és menor d'edat, motiu pel qual no s'han aportat més detalls sobre el vincle amb l'agressor o si es coneixien prèviament.

Un cop el jutge ha validat l'atestat dels Mossos i ha decretat presó provisional, el consistori ha posat en marxa els mecanismes per determinar si es personen com acusació, a l'espera d'obtenir més informació sobre el cas. Aquest dimecres a les 19.00 h s'ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila.

