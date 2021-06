Oques Grasses, Buhos i The Tyets seran els plats forts de la Festa Major de Sant Cugat

Oques Grasses, Buhos, The Tyets i Sense Sal seran els plats forts musicals de la Festa Major de Sant Cugat, que se celebrarà del 25 al 29 de juny. L’Ajuntament ha adaptat les principals cites del programa a la pandèmia, amb la majoria d’activitats estàtiques, amb reserva d’entrada prèvia i aforaments limitats.

Les localitats, que seran gratuïtes, es podran sol·licitar a través de la web municipal i una app específica per a la Festa Major a partir d’aquest dimarts, a les 20 h. Una de les propostes més multitudinàries, els focs artificials, es descentralitzaran amb dos punts diferents de llançament, que no es revelaran per evitar un efecte crida. No obstant això, els emplaçaments escollits permetran que es puguin veure des de tota la ciutat, segons ha avançat l’Ajuntament.

En matèria musical, la Fundación Tony Manero, The Gramophone Allstars Big Band i Macho se sumen al cartell. El programa comptarà amb un centenar d’activitats repartides en cinc dies de Festa Major, que tindrà com a lema “Som emoció. Som Festa Major”, evocant al retrobament de les emocions de poder dur a terme els actes en comunitat. Cinema a la fresca, actuacions de bastoners, diables o geganters, i la celebració del tradicional Paga-li, Joan, aquest cop només per a parelles adultes, són alguns dels punts principals de la celebració.

D’altra banda, el pregó, a càrrec d’entitats joves, també es repartirà entre tres ubicacions.

