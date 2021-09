Esgotades les entrades pel Pot Petit en menys de dos minuts

Les entrades gratuïtes per veure les dues funcions de Festa Major del Pot Petit no han durat ni dos minuts. Són molts els sabadellencs que han criticat el sistema de l'Ajuntament, al·legant que a les 9.00 h d'aquest dijous n'han intentat reservar una i s'han quedat sense. Fonts municipals confirmen l'alta demanda que ha tingut l'espectacle i defensen que les entrades s'han tramitat per ordre de sol·licitud.

El sistema de reserva d'entrades per la Festa Major, a través del web Koobin, permet que una sola persona reservi fins a 6 entrades. Això explicaria que les 600 entrades –per les dues funcions– s'hagin pogut esgotar tan ràpidament, després de posar-se a disposició a les 9 h. Fan falta poc més d'un centenar de persones a l'aiguait per a exhaurir-les.

Ara bé, desenes d'usuaris de Twitter han explicat que, des de primera hora del matí, han estat esperant per reservar la seva entrada i, ni d'aquesta manera, ho han aconseguit. S'han trobat amb el sistema bloquejat.

Porto desde ahir a les 00.00 entrant i no estaven habilitades les entrades pel pot petit. A les 8 no estaven encara hablitades, a les 8,57 he mirat i tampoc i hem trobo aixo a les 9.02 esgotades en 2 minuts. @socmartafarres @Aj_Sabadell pic.twitter.com/ztB8nEeAOJ — Adrián Martín Sag (@khiton) September 2, 2021

Pues res, ens hem quedat sense entrades pel Pot Petit i porto des de les 7 refrescant la pàgina. — Mlle. Buendía ♀ (@MlleBuendia) September 2, 2021

El Pot Petit és un dels plats forts de la Festa Major d'aquest any. Han exhaurit entrades, també, a les festes majors de Terrassa i Manresa. A la ciutat, faran dues actuacions aquest dissabte, amb un aforament de 300 persones a cadascun, a les 12 h i a les 18 h.

Altres activitats de Festa Major també han exhaurit entrades, com la Galejada, tallers o contes. Per assistir al concert de Dàmaris Gelabert, l'altra activitat infantil estrella de la celebració, també es preveu un allau de sol·licituds i és probable que s'esgotin les entrades en qüestió de minuts.

Bon dia, la reserva és a partir de les 9h. Les entrades dels espectacles de FMSBD2021 s'han repartit per ordre d demanda

Lamentem que no hi hagin entrades per tothom, però la situació sanitària ens demana ser prudents seguint indicacions del PROCICAT a 1 setmana d l'inici d curs — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) September 2, 2021

Publicitat