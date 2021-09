La cultura popular esclata contra l'Ajuntament: "prou entrebancs!"

Les entitats de cultura popular de Sabadell han visibilitzat aquest dijous el seu malestar contra l'organització de la Festa Major per part de l'Ajuntament. Primer en una roda de premsa a la Fira i després s'han dirigit en manifestació fins a concentrar-se davant del consistori, on han reclamat que se'ls deixin fer més activitats respectant les mesures sanitàries per la Covid-19.

"Prou impediments, prou entrebancs!", insisteixen, alhora que remarquen que "la cultura és segura" i que "la cultura popular no es toca". Les colles s'han plantat davant el que consideren un "menyspreu" de l'Ajuntament alhora d'organitzar la festa. Lamenten que les postures, tant la seva com la del Govern, estan allunyades, així com que "al llarg del procés s'han viscut canvis constants en les condicions, les localitzacions i l’escaleta fins a última hora" que els ha fet impossible programar les activitats habituals. Com és el cas de les Barraques, que inicialment s'anaven a fer a la plaça del Treball però la Comissió de Festes Populars ha decidit cancelar i només manté els concerts del cap de setmana.

El manifest de protesta compta amb el suport de les entitats la Colla de Geganters i Grallers de Gràcia, la Colla de Bastoners de Sabadell, els Gegants i Gralles de la Concòrdia, el Drac Baldomero, l'Associacio d’Amics Encultura’t de Sabadell, els Trabucaires de Gràcia-Colla Antiga de Sabadell, els Geganters de Covadonga, els Sentinelles d’Arkëmis, els Castellers de Sabadell, les Bruixes del Nord de Sabadell, els Gegants i Capgrossos de Sabadell, el Ball de Diables de Sabadell, les Forques de Can Deu, els Diables de La Creu Alta, els Federins de la Creu Alta, els Gegants del Rodal de Sabadell, l'Esbart Sabadell Dansaire i el Grup Sardanista Mirant al Cel.

Pel que fa a entitats socials, es troba el Casal Can Capablanca, Trapi Sound System, l'associació La Sèpia Verda, la Coordinadora de Músics de Sabadell, el casal El Tallaret, La llançadora, Abacat, la Comissió de Festes Populars de Sabadell (organitzadora de les Barraques), MASSA col·lectiu, la Colla Bastonera Les Romanes, l'Associació Cultural Can Feu i la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

