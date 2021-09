Doctor, economista, infermera, pacient i músic: els cinc pregoners de la Festa Major de Sabadell

El pregó de la Festa Major d'aquest any tindrà cinc protagonistes. Serà un homenatge als sanitaris i a les víctimes del coronavirus, persones que estan vivint la pandèmia des de diferents posicions i que totes tenen en comú la ciutat de Sabadell. Els escollits són un doctor, un economista, una infermera, una persona que va passar la Covid-19 i el seu fill, músic i aquest és el seu perfil:

Dr. Manel Cervantes (Barcelona, 1954): la veu científica

És la veu de referència sobre la pandèmia quan parlem de l'àrea de Sabadell. El Dr. Manel Cervantes és el cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí i president del Comitè d’Infeccions del mateix hospital. Nascut al barri barceloní de la Sagrera, tot i que ara viu a Sant Cugat, el pròxim mes de març farà 40 anys que treballa al Taulí, on va arribar provinent del Vall d'Hebron, l'únic altre hospital on ha treballat quan va fer l'especialitat. "No em sento un invasor per no haver viscut a Sabadell", comenta, ja que en aquesta ciutat hi passa més hores que un rellotge. Per ell, poder fer el pregó de la Festa Major "és una gran satisfacció" i "un plaer" compartir-lo amb la resta de persones.

Cervantes assegura que fa setmanes que sap què dirà, tot i que explica que aquests dies s'haurà de trencar les banyes per retallar el text i ajustar-se al temps que li han donat per parlar des del balcó de l'Ajuntament. El doctor recorda que "estem enmig de la pandèmia" i, per tant, considera que "és bo que donem un agraïment a la ciutadania i alhora assegurem que estem allà, perquè encara fem falta".

Francesc Luque (Sabadell, 1969): la il·lusió d'algú que sent els colors

El director d'Economia i Serveis del Parc Taulí, Francesc Luque, serà l'encarregat d'iniciar el pregó amb un discurs institucional. Ha estat monitor d'esplai a Can Deu, diable d'aquest barri i ara graller dels Gegants de Gràcia, de manera que per un sabadellenc de soca-rel com ell fer el pregó "és un honor; quan m'ho van proposar em va fer moltíssima il·lusió".

"Visc molt la ciutat i és un somni poder fer el pregó", afegeix Luque, que confessa que està "molt nerviós" i la cita li fa "posar els pèls de punta". Durant el seu discurs tindrà un to positiu, remarcant que la campanya de vacunació està fent efecte i que tot i que anirem tenint onades "aquesta malaltia la superarem".

Isabel Munill Andreu (Sabadell, 1968): del quiròfan a 'Vitals' i al balcó de l'Ajuntament

Poc es pensava fa dos anys la sabadellenca Isabel Munill Andreu que avui hauria sortit a una sèrie d'HBO i que aquest divendres seria ella una de les persones que faran el pregó de la Festa Major de la seva ciutat. Munill és infermera quirúrgica del Taulí, però la pandèmia la va portar a treballar a la UCI de l'hospital. Faltaven mans i tocava adaptar-se.

Allà es va trobar que el sabadellenc Fèlix Colomer i el seu equip rodaven Vitals (HBO), la sèrie documental que explica com es vivien els moments més durs de la pandèmia dintre el Taulí i a les cases dels protagonistes, tant sanitaris com pacients o els seus familiars. I Isabel Munill és una de les infermeres a qui la sèrie segueix per conèixer el seu dia a dia.

Per ella participar en el pregó "és un honor". Creu que l'acte serà d'agraïment mutu, "de la ciutat a nosaltres [els sanitaris] i de nosaltres a la ciutat, perquè tots hi estem implicats i és un homenatge mutu que ens hem de fer entre tots".

Eduard Riba (Sabadell, 1962): el perquè de tot plegat

Va néixer el 1962 i es podria dir que el 2020 també. L'any passat, el psicòleg sabadellenc Eduard Riba va estar tres mesos ingressat al Taulí per coronavirus, 43 dies dels quals a l'UCI, la majoria intubat i, per tant, inconscient. Aquest divendres serà al balcó del consistori i recordarà que "tots podem ser Eduard i agafar la Covid de la manera més tonta". "Ens hem de cuidar, la vida és molt bonica, però ens hem de protegir", recepta, afegint que té ganes de poder gaudir amb prudència del que es pugui aquest any, "que és necessari".

El seu cas és un dels miracles d'aquesta pandèmia, tal com reconeix ell mateix. La Covid-19 li va provocar una pneumònia bilateral i saturava molt baix d'oxigen. "Hi havia perill vital", apunta. Amb el treball dels sanitaris i el pas dels dies se'n va anar sortint, fins al punt que aquest mes d'agost ha rebut l'alta laboral i ara esgota els dies de vacances abans de tornar a treballar. Mentrestant també està fent rehabilitació a nivell articular, seqüeles de la malaltia.

Que l'Eduard sigui pregoner ho va proposar la Isabel quan li van demanar que pensés en un pacient que pogués explicar el seu cas. Tots dos s'han fet bons amics des que ella el tenia de pacient a l'hospital, tal com recull Vitals, on també hi surt ell.

Aniol Riba (Sabadell, 1993): la veu de l'esperança

Quan el seu pare, l'Eduard, estava ingressat al Taulí i cap familiar el podia anar a veure, el seu fill Aniol Riba va escriure la cançó Et volem a casa. Encara que en aquell moment les infermeres li ensenyessin el vídeo a l'Eduard, ell no recorda haver-lo vist fins que va ser a planta. I llavors va sentir que era un bany de realitat sobre què havia passat durant els 43 dies a les cures intensives. "Va ser una clatellada. En sentir la cançó vaig plorar moltíssim perquè te n'adones del patiment de la família, la parella, els fills... Abans veure el vídeo em removia moltíssim, he estat mort entre cometes i m’han ressuscitat", explica Eduard Riba.

Per l'Aniol escriure la cançó va ser la manera d'externalitzar el sentit que tenia en aquell moment, "ja que era optimista d’anirà bé, te’n sortiràs i encara que sigui una 'merda' que estiguis a l’hospital, que bé veure quanta gent està al teu costat i ja ho celebrarem quan surtis". Riba, que va formar part del grup sabadellenc Ovella Xao, és conscient que cantar al balcó de l'Ajuntament no és el mateix que en un escenari, per la qual cosa l'encàrrec li fa "respecte". Serà, doncs, qui clourà el pregó interpretant Et volem a casa.

El pregó es farà aquest divendres, 3 de setembre, a les 21 h a la plaça de Sant Roc. Les entrades estan exhaurides i es podrà seguir en directe des del YouTube i l'Instagram de l'Ajuntament. L'acte anirà seguit de l'espectacle inaugural Meeting Point.

