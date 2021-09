[Eva Parellada, veïna Creu Alta]

Recordo fa un parell d’anys que, per les festes de Nadal de 2019, estava fent compres d’última hora pel centre de Sabadell, quan en passar pel Carrer Sant Quirze, vaig voler travessar pels Jardins de la Caixa de Sabadell, perquè s’hi sentia música en directe. En arribar als Jardinets, un jove quartet de vent estava interpretant el Tango per a una Princesa Desesperada, de David Salleras. Sonaven tan bé, que un munt de gent s’hi havia arreplegat al voltant, per no perdre’s ni un detall de tan imprevista interpretació. Era un dissabte i el Mercat i els carrers del voltant estaven a vessar, hi havia gent passejant amunt i avall per tot arreu. Es respirava aquell agradable ambient Nadalenc que fa que els curts dies d’hivern siguin més lleugers de passar i vaig pensar que tenia sort de viure en una ciutat com Sabadell, en la que, anant a comprar, no només podies gaudir de l’ambient Nadalenc, sinó que de sobte, et sorprenies amb un esdeveniment tan espectacular com un quartet de vent en directe enmig d’un jardí.

Ja fa gairebé dos anys d’això i ara, coronavirus i pandèmia pel mig, m’entristeix pensar que escenes com aquesta, o bé no les tornaré a veure mai més, o bé trigaré molt a tornar-les a veure. Avui dia, és impensable anar pel carrer i trobar-se un “improvisat” grup de música en directe, al voltant del qual la gent s’hi pugui arreplegar lliurement, com en aquella actuació Nadalenca. Avui en dia, cal reservar i obtenir entrades amb antelació, perquè tots els esdeveniments tenen un aforament de públic limitat.

Avui en dia, tots els esdeveniments estan curosament programats. Aquest és el cas de les activitats de la Festa Major de Sabadell. Si bé l’organització de la Festa Major de Sabadell per part de l’Ajuntament ha estat impecable i ha aconseguit desenvolupar un programa de Festa Major “com els d’abans” amb un sistema de reserva d’entrades per respectar els aforaments, hi ha molta gent que, com jo, ens hem quedat sense entrada per a un dels esdeveniments més emblemàtics de la Festa Major: la Cercavila de Gegants i Capgrossos.

Dissabte dia 4 de setembre, a les 9:02 del matí, quan estava reservant les entrades pel meu fill i per a mi, per a la Cercavila de dilluns 6 a les 18:05, l’aplicació m’ha comunicat, de sobte, que les entrades estaven exhaurides. Sorpresa desagradable. Em tocarà esperar que l’Ajuntament de Sabadell gravi uns stories al seu Instagram per poder veure, a través del mòbil, una mica de Festa Major, molt lluny del caliu de veure una actuació de Cultura Popular al carrer, en viu. Estic com la princesa... desesperada... i potser necessito un Tango, interpretat per un jove quartet de vent… enmig d’un jardí.

