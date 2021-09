Detenen un home per robar diners i medicaments en una farmàcia de Sant Cugat

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a un establiment de Sant Cugat del Vallès. Els fets van passar al voltant de les nou del vespre, quan el detingut va entrar en una farmàcia del municipi i va intimidar amb un ganivet al treballador per emportar-se diners i medicaments. Les patrulles de la policia van rebre la descripció del presumpte autor i es va iniciar una recerca per la zona.

Poc després, a l'altura del carrer Àngel Guimerà, van aturar una persona que coincidia amb la descripció facilitada per la víctima. En l'escorcoll se li van localitzar dos ganivets, pastilles i 755 euros. Per aquest motiu, els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. L'arrestat - un home de 58 anys i veí de Barcelona - ha passat aquest divendres al Jutjat de Guàrdia de Rubí.

