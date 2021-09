‘Catalanitis’ amb el formatge

La basquitis va ser un fenomen (o encara és) segons el qual qui ho pateix sent una simpatia desfermada cap al País Basc. No cal dir-ho: sobretot entre la gent independentista (especialment quan no era un sentiment mainstream a Catalunya). Les vacances al País Basc i les preguntes “i parles euskera”?

Allò curiós és que en els darrers anys també s’ha generat l’altra cara de la moneda: La catalanitis. Era el fenomen segons el qual els bascos (indepes) s’enlluernaven amb el procés català, especialment a l’entorn de l’1 d’octubre.

Jo que nedo entre dues aigües, també pateixo de catalanitis. A risc que sembli una boutade, us explicaré per què: El formatge com a símbol d’avorriment (o d’experimentació). Al País Basc tenim un de cèlebre, l’idiazabal, del que hem creat un monocultiu. Tant és així que és quasi impossible trobar una explotació lletera que no elabori una altra cosa que idiazabal (ovella en sec). Hem creat una Denominació d’Origen Idizabal. Concursos pagesos. Publicitat turística. I ens hem cregut que som l’hòstia.

I no és pas que no sigui l’idiazabal no sigui molt bo (a la meva comarca, el Valle de Ayala, en fan magnífics a Izoria, Menoyo i altres baserris a pocs quilòmetres de la casa familiar...). Però m’avorreix.

Mentrestant, al Vallès tenim els formatges cremosos de La Frasera (Vacarisses), petits nevats de cabra. O els madurats durant mesos d’Artelac, a Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Del Vallès Oriental prové Can Pujol. Menció a part per La Cleda, de qui destacaria el tacat de tòfona i el molt mantegós Avid. D’Osona el Reixagó. De la Garrotxa, la Bauma. De Borredà, els dauets de formatge macerats en l’oli. Muntanyola, Mas Rovira... Ho resumiré amb, potser, la més gran de les formatgeries “artesanes”: Tros de Sort. Què és sinó un estil de formatge brie, que el seu clàssic Tou dels Til·lers? O sigui: No es limiten a fer el formatge de la zona del Pirineu lleidatà, sinó que innoven amb altres estils d’arreu del continent.

I això és el contrari a avorrir-me: M’emociono, en vull tastar més. És la meva catalanitis: salvaguarda el patrimoni gastronòmic, alhora que no el limita a la postal.

