Extorsions a domicili

Ricard Mas Peinado

La setmana passada van extorsionar la meva mare de 79 anys. Com que és un tràngol que no li desitjo a ningú, especialment als col·lectius més desprotegits, us explicaré el seu cas perquè estigueu alerta. Diumenge al matí, una furgoneta blanca oferia, a través d’un altaveu, els seus serveis d’afilador.

La meva mare va baixar al carrer i li va dur sis ganivets i dues estisores. L’afilador li va dir que no calia que esperés, que quan acabés li pujaria a casa. Minuts després, va trucar al timbre, la meva mare va obrir i el senyor, ganivets en mà, va entrar fins a la cuina tot adduint que calia mullar-los immediatament.

Publicitat

Pel servei, va reclamar 320 euros. La mare va protestar, però estava sola i es va sentir intimidada davant l’enèrgica reclamació de l’afilador. No sé si per sort o per desgràcia, aquell dia tenia aquella quantitat en metàl·lic a casa i la va lliurar a l’intrús. Si no arriba a tenir els diners... què hauria passat? Ara, l’angoixa assalta la meva mare: aquell desconegut sap on viu gent gran i indefensa a qui pot intimidar i extorsionar.

Ella és víctima, però se sent culpable. Darrerament, he escoltat nombrosos casos de depredadors que s’aprofiten dels més indefensos, especialment la gent gran. Cal estar alerta i no obrir mai la porta a un desconegut. I, si us passa algun cas semblant, denunciar-ho immediatament a la policia.

Publicitat