El sud de Sabadell, oblidat?

[Francina Carenas Sanz, lectora]

La presentació dels pressupostos de l’Ajuntament de Sabadell 2022 ha generat, segons vam llegir en l’article recent del Diari de Sabadell, tota una sèrie de reaccions dels diferents partits polítics, bàsicament desqualificant-los per diverses raons, segons del color polític que es tracti. Pel que es desprèn de l’article en qüestió i en l’apartat d’inversions, destaquen la construcció del Poliesportiu dels Merinals. Els diferents partits critiquen a omissió d’inversions que, segons el seu parer, caldrien que foren incorporades als pressupostos.

Cap partit no ha esmentat cap omissió d’inversions per al sud de Sabadell. Tenim una zona de Sant Pau de Riu-sec on hi ha una rectoria en estat de ruïna que cal recuperar si volem que sigui un espai útil per a la ciutat. Tenim la mateixa església pendent de donar-li un ús més adient d’importància del recinte, un jaciment arqueològic no consolidat, la rehabilitació de la masia de Can Borrell, quasi derruïda.

Pensem que la ciutat no gaudeix de gaires conjunts d’aquesta categoria degradats i sense cap utilització. Sembla que això no preocupa als diferents partits polítics. Una vegada més, sembla que el sud no existeixi.

