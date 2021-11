La relació de Munitis amb el Sabadell i detalls per conèixer la seva personalitat

Pedro Munitis treballa a marxes forçades per preparar el seu debut a la banqueta del Centre d'Esports davant l'Andorra. Després de la pressa de contacte amb la plantilla, aquest dijous s'ha fet sessió de vídeo abans de l'entrenament a les instal·lacions de Sant Oleguer. Ara mateix el tècnic càntabre disposa de tots els jugadors a excepció del lesionat Ramon Folch.

Aquest divendres (13 h) es farà la roda de premsa de presentació, aprofitant la prèvia del partit de dissabte contra el conjunt andorrà. Però com és Pedro Munitis? Us expliquem alguns detalls que poden servir per conèixer una mica més la seva personalitat i com veu el món del futbol en general. Ell és d'un barri pesquer de Santander i el seu pare exercia aquesta professió. Doncs els diners del primer contracte futbolístic els va gastar a comprar un vaixell nou pel seu progenitor.

Pedro Munitis defensa a mort els seus orígens. Personals i futbolístics. El Racing és el seu club, el seu equip. Una bona prova és que tot i haver jugat guanyat una lliga i una Champions amb el famós Real Madrid dels galàctics, el seu millor record com a jugador és debutar a Europa (Copa de la UEFA) amb el Racing. Així ho va confessar en una entrevista publicada per mundoesférico.com.

Admet que el seu pitjor moment també va ser amb la samarreta del conjunt rancinguista. I aquí una part de culpa la té el Sabadell, encara que fos indirectament. Es refereix al descens a Segona B la temporada 2014/15. Munitis, fent trident amb Javi Pinillos i Gonzalo Colsa, van agafar les regnes d'un equip gairebé sentenciat. Van aconseguir sortir del pou i en l'última jornada depenien d'una carambola per evitar el descens. El Racing va fer la feina a Albacete (0-1), però necessitava que l'Osasuna no puntués a la Nova Creu Alta. El partit va acabar 2-2 amb un gol de l'equip navarrès a l'últim sospir després del 2-0 inicial que va donar esperances al Racing. A més, ja havien perdut 3-2 a l'Estadi creualtenc en un partit que va remuntar el Sabadell de manera espectacular. Els arlequinats van ser, d'alguna manera, la seva bèstia negra aquella temporada.

A més del Racing, ha dirigit equips com la Ponferradina, UCAM Múrcia i Badajoz. Munitis no té dubtes: es queda amb el sentiment de l'afició càntabre i de la Ponfe perquè són llocs on els ciutadans senten el club com a seu. També valora moltíssim el compromís dels futbolistes. Asseguren que en la seva etapa en actiu era el més professional del vestidor. Li deien el Pitbull. No admet cap signe de deixadesa. Si destaca per alguna cosa, Munitis és un entrenador molt metòdic i treballador, no deixa res a l'atzar. El caràcter que esgrimia al terreny de joc, lluitant com un lleó cada pilota tot i la seva curta estatura, es trasllada sobretot a la banqueta. Durant els entrenaments és més tranquil. El seu sistema de joc més utilitzat és el 4-2-3-1 i vol ser molt pràctic, sense renunciar a jugar bé.

A l'hora de buscar referents, Pedro Munitis es queda amb el Zinedine Zidane com a jugador, amb qui va tenir el plaer de compartir vestidor al Real Madrid. Un altre futbolista blanc, Raúl González Blanco, també està entre els seus preferits per la seva fidelitat i lluita per uns ideals. I com a entrenador, assegura que Marcelino García Toral -actualment a l'Ath. Bilbao - és qui més el va marcar. Ara Pedro Munitis vol aprofitar tota la seva experiència per reconduir la nau arlequinada.

