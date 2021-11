Sorpresa desagradable amb l’OSV

[Per Carme Figaró Voltà, lectora]

El 19 de novembre vaig assistir al concert de l’OSV al Teatre de la Faràndula. Musicalment va ser un concert magnífic, músiques de pel·lícules, música agradable, molt ben interpretada. El que em va sorprendre és que la intervenció del narrador fos tota en castellà.

No puc entendre que en un concert a Sabadell produït per l’OSV la narració es faci tota en castellà. El narrador és del País Valencià, per tant, segur que podia interpretar en català. Si realment el narrador no podia parlar en català, llavors no entenc que no es busqués un actor o doblador català. I si el concert es vol interpretar fora de Catalunya, els actors i dobladors catalans no tenen cap problema a treballar en ambdues llengües.

A més, el programa de mà també tenia la part del currículum del compositor escrita en castellà. És del tot incomprensible que una institució cultural important del nostre país com és l’OSV no tingui la sensibilitat ni sigui activa a promoure la llengua pròpia de Catalunya, el català.

Espero i desitjo que aquesta carta serveixi per fer reflexionar els responsables de l’orquestra i tinguin una actitud de respecte envers la nostra llengua.

