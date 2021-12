Sant Cugat es proposa tenir un 10% de pisos de lloguer assequible el 2030

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vol que el 10% dels habitatges de la localitat siguin de lloguer assequible al 2030. El plantejament és la base del Pla d'Habitatge Assequible de Lloguer 2030, en què el consistori proposa multiplicar per quatre els habitatges amb aquestes característiques, i passar dels 765 que actualment gestiona l'empresa pública d'habitatge municipal, PROMUSA, al 3.800 en el termini de nou anys. És per aquest motiu que en el document que s'ha presentat aquest dijous es planteja diferents models de finançament i construcció dels habitatges, en un procediment en què cal unir esforços entre l'administració, les empreses i cooperatives del tercer sector i la iniciativa privada.

El pla té com a objectiu contribuir tant com es pugui a evitar que habitants del municipi hagin de marxar-ne per l'elevat preu de l'habitatge. Segons dades de l'Ajuntament, el preu del metre quadrat de les llars tant de compra com de lloguer són els més alts del país, amb preus de 3.849 euros el metre quadrat en el primer cas i de 13,5 euros el metre quadrat en el segon.

En els últims 20 anys la població del municipi hagi crescut en un 80%, passant de 52.000 a 93.000 habitants. En aquest temps s'han construït uns 10.000 habitatges, dels quals l'empresa pública PROMUSA n'ha assumit 532 destinats a lloguer assequible i 618 destinats a venda en les diferents modalitats de preu HPO, lliure taxat i concertat.

Això, però, no ha servit perquè la gent jove que s'ha emancipat hagin pogut continuar residint en el municipi en no poder fer front als elevats preus de l'habitatge. Així, entre els anys 2000 i 2020 s'han empadronat en el municipi 124.000 persones i se n'han donat de baixa 88.000.

Per aconseguir l'objectiu del pla, l'Ajuntament ha analitzat diversos solars de titularitat pública i privada i espais pendents d'urbanitzar, amb la mirada posada en construir aproximadament uns 3.000 habitatges que passaran a formar part del parc de lloguer assequible del municipi. Aquests nous habitatges se sumaran als 765 habitatges de lloguer assequible que gestiona actualment PROMUSA, i que tenen un preu aproximat de 500 euros mensuals.

El pla es proposa generar el màxim sòl possible, ja sigui públic o privat, perquè s'hi desenvolupin aquests habitatges a cost zero per a l'Ajuntament. Es preveu aconseguir-ho amb l'ajuda de la nova normativa per a l'increment d'habitatge protegit de Sant Cugat, que reserva quotes d'habitatge protegit en les noves promocions privades, i amb acords amb empreses i cooperatives del tercer sector, i empreses privades especialitzades en la construcció d'habitatges assequible.

