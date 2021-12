Nova passarel·la sobre la via dels ferrocarrils de Sant Quirze del Vallès

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha instal·lat aquesta setmana una passarel·la sobre la via dels Ferrocarrils de la Generalitat. L’estructura forma part del projecte del carril bici que connecta el municipi amb la ciutat veïna de Sabadell.

La nova estructura representa un dels trams finals de construcció d’aquest projecte, que respon a la necessitat d’afavorir la mobilitat no motoritzada i complir amb els objectius de sostenibilitat. Durant l’any 2018 l’Ajuntament va estudiar i treballar conjuntament amb Sabadell aquesta via ciclista interurbana per a la connexió d’ambdós municipis.

La passarel·la es va començar a instal·lar el dia 21 de desembre de matinada, quan no hi ha servei ferroviari, i ara s’han d’acabar els treballs de formigonat per enllaçar-la amb la vorera que prové de l’estació de Sant Quirze.

Amb un recorregut aproximat d’1,3 km, el carril segueix en paral·lel la carretera C-1413 i permetrà també fer el recorregut d’una forma més segura als vianants, perquè el projecte també inclou la connexió de voreres entre Sant Quirze i Sabadell.

Malgrat que inicialment es preveia poder haver acabat les obres abans de finalitzar aquest any 2021, els treballs s’han endarrerit unes setmanes i es preveu que finalitzin durant el gener o febrer de 2022.

Les obres compten amb una subvenció de 257.600 euros dels fons europeus FEDER, i tenen un cost de 651.400 euros, dels quals 99.000 euros corresponen a la construcció de la passarel·la sobre els ferrocarrils i 552.400 euros a la construcció de l’itinerari.