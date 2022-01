L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha venut una parcel·la a Sant Cugat del Vallès a l’empresa BTW Ibérica, pertanyent al grup austríac BWT Holding, que invertirà 25 milions d’euros i crearà uns 150 llocs de feina amb l’obertura d’un nou centre de distribució a la zona.

La companyia, dedicada al desenvolupament de solucions per a l’optimització de l’aigua per a usos residencials, industrials i farmacèutics, ha comprat un terreny en el sector de Can Sant Joan, on ja havia adquirit anteriorment dues parcel·les. L’empresa disposa ara d’un total de 37.943 metres quadrats de superfície i terrat en aquesta ubicació logística, on aixecarà el seu nou centre mundial de distribució, segons ha informat l’Incasòl.

El grup BWT Holding és el principal proveïdor europeu de productes i serveis de tecnologia de l’aigua i compta amb una plantilla de més de 5.500 empleats, que treballen especialment per crear productes que utilitzen menys recursos i menys energia. El grup treballa en tecnologies de purificació d’aigua innovadores, econòmiques i respectuoses amb el medi ambient per oferir a les llars, la indústria, el comerç, els hotels i els municipis.

Amb aquesta venda a BTW, ja només queda una parcel·la en venda en el sector Can Sant Joan, situat al costat de l’autopista AP-7 i a escassa mitja hora del Port de Barcelona i la capital catalana.