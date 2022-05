L’Aurelia: el submarí santcugatenc que pot baixar a més profunditat del món

L’Aurelia, el submergible acrílic per a tres persones capaç de baixar a més profunditat del món, s’ha batejat aquesta setmana al Port Fòrum de Barcelona. El submarí ha estat construït a Catalunya per Triton Submarines LLC per a RevOcean i l’assemblatge final va tenir lloc a les instal·lacions de l’empresa a Sant Cugat del Vallès.

El submarí ofereix als científics, investigadors i convidats la possibilitat d’observar l’oceà a profunditats de fins a 2.300 metres (7.500 peus). Té una gran esfera acrílica que proporciona una experiència immersiva per als ocupants, amb vistes sense obstacles de gairebé 360 graus. El submarí també està equipat amb sensors científics complets, eines, càmeres i equips de mostreig.

El vehicle té capacitat per a tres persones, un pilot i dos membres més de la tripulació.

El submergible passarà per extenses proves de mar al voltant de les Illes Balears durant les setmanes vinents. Amb aquestes es provarà la seva capacitat, rendiment i equips científics. La prova de mar és l’última fase de la construcció. Hi participaran representants de Triton, funcionaris governamentals i de certificació, i representants del propietari. Això conduirà a la certificació de l”Aurelia’ per a la seva posada en marxa.

REV Ocean disposa d’un altre vehicle d’aigües profundes, el ROV Aurora. Aquest va entrar en servei l’octubre del 2021 i es va submergir amb èxit a Malloy Deep i Gakkel Ridge, a l’Oceà Àrtic.