[Per Olga Domènech, sòcia del CNS i ex-capitana del 1er equip femení de waterpolo]

Hi ha un món on els eslògans mouen muntanyes. En el meu els èxits es compten objectivament amb victòries, els títols reconeixen l’esforç, l’acumulació d’hores d’entrenament, la passió pel què fas, l’estimació pel teu esport i la capacitat de gestionar la frustració. De vegades malgrat tot, no aconsegueixes pujar a cap pòdium.

Aviat hi haurà eleccions al Club, al nostre Club Natació Sabadell, una entitat de les més destacades de Catalunya. Una entitat amb una vitrina que hauria d’encapçalar les notícies en més d’una ocasió. Un Club compromès amb la ciutat i la seva gent.

Entre els meus presidenciables poso el primer de la llista, en Joan Reixach. A nivell professional és una persona amb experiència directiva que la vida l’ha portat a treballar amb èxits com emprenedor, a l’empresa privada , a multinacionals capdavanteres , a start-ups i també per institucions públiques, això li dóna una amplia visió. Però les qualitats personals són encara més puntuables. Reflexiu i intel·ligent, amb un alt Índex de notorietat a la nostra ciutat, en Joan seria la persona més indicada per engegar qualsevol projecte amb il·lusió i garanties. Ell creu en Sabadell i en el seu potencial i la seva estima pel Club Natació és indubtable.

Crec que és lícit posicionar-me. Així enceto un debat necessari per mirar d’escollir, entre tots, el millor equip per presidir el nostre Club centenari. Jo ja ho he fet. Just do it