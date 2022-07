‘Mariona Creus i Virgili’, per Josep Masip Suets

[Josep Masip Suets, membre del Consell de Govern del Parc Taulí]

El matí del diumenge passat, la Concepció Cabanas ens comunicava la notícia de la mort de la Mariona Creus. Intercanvi de trucades. Consternació, molta consternació.

Tot i que en tenia referències des de fa molts anys, no va haver-hi una col·laboració directa fins que vàrem coincidir al Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, a mitjans de l’any 2020, ella com a presidenta i jo com a vocal, nomenats, ambdós, per la Generalitat de Catalunya. Moment complicat, en plena pandèmia, amb l’hospital en situació de “dedicació exclusiva”.

Una primera trobada en què em va deixar molt clar el seu full de ruta: resoldre el col·lapse d’urgències, afrontar les obres pendents, millorar la comunicació interna i externa de la Corporació i, sempre, potenciar la funció de la Infermeria. La Mariona era una dona d’idees clares, que marcava de manera estructurada i que demanava resultats dels encàrrecs que feia.

Aquests dos anys de col·laboració intensa han estat una lliçó magistral. D’una persona que estimava el sistema sanitari públic, que estimava amb passió la seva professió i vocació d’infermera, que lluitava perquè el “seu”, el “nostre”, hospital fos cada dia millor, amb més i millors recursos humans, materials, econòmics. Només així es podia donar resposta al gran objectiu final: el millor tracte possible als i les pacients.

Un altre objectiu que preocupava molt a la Mariona era reforçar la relació amb la societat. Amb les limitacions pròpies de cada moment, indicacions precises que calia estar present a actes i esdeveniments ciutadans. I si alguna vegada no podia anar-hi ella i delegava la representació, trucada per recordar que al parlament calia introduir sempre un comentari imprescindible: “Volem ser el vostre hospital”.

I no puc deixar de fer una referència important a un projecte que l’apassionava: que torni a haver-hi a Sabadell una Escola d’Infermeria. Com aquella EPIONE de la qual ella va ser persona fonamental. Em permeto deixar anar una proposta, que l’Escola, o algun espai de l’Escola, porti el seu nom.

Mariona, encara em quedava molt per aprendre, encara ens queda molt per fer. Les reunions del Consell, que més enllà dels imprescindibles aspectes formals vas propiciar que fossin obertes i participatives, ja no seran el mateix sense tu. Et trobarem molt a faltar.