La fira d’atraccions de la Festa Major de Sabadell arrenca amb descomptes

Volen reimpulsar l’activitat dels firaires i ajudar a les famílies més vulnerables que s’han vist afectades per la Covid a gaudir de la fira d’atraccions. Les màquines es posaran en marxa un dia abans aquesta Festa Major i, per primer cop a Sabadell, els marxants estrenen El dia del nen a Sabadell, amb descomptes de 2×1 dijous a totes les atraccions que s’instal·lin a l’Eix Macià. “Ho proposem per impulsar l’activitat a la fira, ha funcionat molt bé a altres municipis”, exposa Estel Hidalgo, des de l’Associació i Coordinadora d’Industrials Firaires del Vallès.

Les expectatives dels firataires són molt optimistes. Després de dos anys funcionant a pota coixa, esperen que la represa de la festa es tradueixi en una gran afluència i participació. A banda, celebren que estiguin ubicats al costat del Vaparir Tour, fet que els hi donarà encara més visibilitat.

Els descomptes només seran aplicables durant el primer dia de fira, sense limitació horària. Les atraccions s’ubicaran, com cada any, al cor de l’Eix Macià i sumaran pràcticament 75 estacions, entre atraccions, tómboles i parades de menjar. “Esperem la festa de Sabadell amb moltes ganes”, afegeix Hidalgo. Els horaris seran de 12 a 14 h i de 17 a 3 h i, dilluns, fins a la 1.30 h.

Increment de preus?

L’increment de preus de l’energia i la matèria primera afecta directament els professionals del sector, que són consumidors directes de l’energia. No hi ha hagut una resposta conjunta: hi ha qui s’ha vist obligat a encarir els preus i d’altres que prefereixen no fer-ho. Des de l’associació recorden que hi ha una “quantitat important de despeses” cada vegada que arrenca l’activitat. Des del sector reivindiquen que són molts els professionals afectats. Segons dades de l’associació d’Industrials Firaires del Vallès, són més de 5.000 famílies a Catalunya que s’hi dediquen.