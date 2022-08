Activitats familiars a la Festa Major de Sabadell: Reggae i Versions per Xics

Un dels epicentres per a públic familiar de Festa Major serà la Font de Can Rull. A l’espai, hi haurà dues propostes musicals ben originals, que oferiran cançons tradicionals i modernes: Versions per a Xics (dissabte, a les 12 h) i Reggae per Xics (diumenge, a les 12 h). A més, hi actuarà Rah-mon Roma. Els seus espectacles Cançonetes i Supermercat de Joglars tindran lloc a la en aquesta ubicació dissabte a les 11 h i diumenge a les 11 h, respectivament.

Una altra de les propostes que s’oferiran al mateix emplaçament és l’Espai d’Aventura, amb rocòdrom, tirolina i circuit d’agilitat. Els infants d’entre 3 i 10 anys poden participar en aquest espai els matins de dissabte i diumenge.

Al mateix recinte de la Font de Can Rull també s’ha previst una zona per als més petits: l’Espai Nadons, un racó pensat per a nadons de fins a 18 mesos i que inclou una zona d’alletament i de canvi de bolquers. Aquestes són només algunes de les activitats que es proposen al públic familiar, però n’hi ha moltes més.

Cal recordar que per als desplaçaments a la Font de Can Rull hi ha un servei gratuït de bus llançadora des del Mercat Central fins al Trenet del Parc Catalunya. La llançadora circularà els dies 3 i 4 de setembre amb una freqüència de 30 minuts, del Mercat Central fins a la cruïlla d’Andreu Nin amb Lluís Companys. Farà parades a la plaça del Sastre i a la plaça de Catalunya i funcionarà en dos trams horaris: entre les 10.45 i les 14.15 h al matí i de les 17.15 a les 20.45 h a la tarda.

També haurà propostes per al públic familiar en diversos punts de la ciutat: el Casal Pere Quart, els Museus d’Art i d’Història o l’Estruch, entre d’altres.