Qui és qui: les cares dels serveis a la Festa Major

[Marc Béjar i Albert Hernàndez]

Perquè una Festa Major sigui un èxit, hi ha moltes figures que treballen silenciosament, a l’ombra, sense que ningú les detecti. Sense elles, en canvi, el desenvolupament dels diversos actes seria impossible. El transport, l’assistència sanitària, l’atenció per prevenir situacions violentes o aquells qui treballen perquè els carrers estiguin en perfecte estat de revista també es bolquen a la ciutat aquest cap de setmana.

Sílvia Hermosilla, treballadora d’SMATSA

“Ens ruixen amb aigua, ens criden ‘no ens mouran’… és un espectacle molt divertit”

Els dies de Festa Major apareixen assenyalats en vermell en el calendari. Perquè tot funcioni de manera impecable i es pugui gaudir al màxim de la cita, són molts els actors que s’involucren per garantir que la via pública estigui en perfecte estat de revista.

La Sílvia Hermosilla és treballadora d’SMATSA (Serveis del Medi Ambient) i explica que està desitjant “tornar a la guerra” després de dos anys amb restriccions per culpa de la pandèmia. “És un esforç extra, però és molt emocionant”. La feina, detalla, es pot multiplicar per quatre aquests dies. En el primer torn, amb la primera brigada de neteja, toca arrossegar els últims supervivents de la nit. “Som el cotxe escombra matinal”, ironitza.

Durant el trajecte, les anècdotes se succeïxen en cada cantonada. “Ens ruixen amb aigua, criden ‘no ens mouran’… és un espectacle divertit”, repassa comprensiva. A les cinc del matí, el relleu entre els qui tanquen el dia i aquells que posen els carrers a lloc dibuixa un contrast digne d’un estudi sociològic. Fins i tot recorda gent que els demana que els portin a casa amb el camió. A la via, queden abandonades les restes més insospitades d’una nit de disbauxa. “Trobem sabates, roba… penses: ‘com deu haver arribat a casa el propietari?’”, riu.

Com a ciutadana, intenta desconnectar i canviar el xip quan surt al carrer a gaudir d’un acte, malgrat que admet que és inevitable no pensar en algun moment en el treballador que arriba al darrere per recuperar la normalitat a la via. “Sempre queda aquell punt de pensar: ‘com ho estan deixant tot’”, confessa entre riures.

Neus Sánchez, cap del SIAD de Sabadell

“Moltes vegades hi ha dificultats per entendre els límits i els consentiments”

Des de fa diverses edicions, els grans escenaris de la Festa Major han sumat un nou espai que emergeix com un observador més dels espectacles. Irromp des del sentit de la responsabilitat i l’obligació de respondre davant situacions de risc, actuant amb antelació per evitar que aquestes ocorrin. Abans de l’esclat de la pandèmia, el Punt Lila es va començar a muntar a la zona de concerts i Barraques. “És el moment i el lloc on millor podem fer la nostra feina”, explica Neus Sánchez, encarregada de coordinar els diferents punts, consolidats ja com un element més de la festa.

Allà, a disposició dels assistents, tothom qui vulgui tindrà accés a tota mena de materials de sensibilització i prevenció, alhora que es rep orientació sobre situacions que es poden trobar les dones i persones del col·lectiu LGTBI. “Volem viure una Festa Major sense violències masclistes ni lgtbifòbiques”, remarca. La cita, assegura, és un dels moments de més risc per l’acumulació de joves, rodejats d’alcohol i en plena nit. A la vegada, però, esdevé una oportunitat per fer pedagogia.

És un espai d’atenció, però també de conscienciació, insisteix Sánchez. “Moltes vegades ens trobem dificultats per entendre els límits i els consentiments, fins a on i com, especialment entre les persones joves”, analitza. Per atendre aquestes realitats, quatre parelles educatives especialitzades aniran fent itinerància per les diferents zones, en una tasca coordinada entre tots els actors implicats. Cossos policials, vigilància i seguretat i serveis preventius actuen conjuntament amb el Punt Lila, exercint com una branca més del dispositiu per garantir que la festa es desenvolupi sense incidents. “Com a equip, estarem a peu de carrer acompanyant les diferents activitats perquè tot funcioni com cal”, sentencia.

Francesc Bringueret, conductor de TUS des de fa 15 anys

“El transport públic és una aposta segura per moure’s durant la Festa Major”

De la Font de Can Rull a la Bassa, passant pels concerts de l’Eix Macià i els menjars populars. Una autèntica gimcana per la ciutat i que és possible gràcies a l’oferta de transport públic. I és que perquè molts gaudeixin de la Festa Major, d’altres han de treballar i són l’engranatge del bon funcionament. Aquest és el cas del conductor de Transport Urbans de Sabadell (TUS) Francesc Bringueret, que tornarà a posar-se al volant per dur sabadellencs amunt i avall. “Ho veus amb una mica d’enveja”, confessa, però “la gent està contenta” i això fa diferent el trajecte.

El passatge “es nota que no és tan habitual” i celebra que es moguin amb bus. “El transport públic és una aposta segura”, sosté i demana “paciència” pels nombrosos talls que hi ha a la ciutat. “Els conductors patim una mica”, però per Festa Major s’accepta tot.

Èlia Marín, tècnica de Falck

“Volem gaudir de la festa major amb respecte, seny i civisme”

Garantir la seguretat és una obligació a la Festa Major. Entre les figures que treballen vetllant pels assistents hi ha Èlia Marín, tècnica de Falck, que enguany donarà assistència mèdica en diferents actes previstos. Després de cinc cobertures, augura que aquesta edició els carrers s’ompliran més que mai. “Després de dos anys de pandèmia, tothom té moltes ganes de sortir a gaudir”.

Les diferents unitats, distribuïdes pels escenaris que acolliran la gent, cobriran des de la jornada castellera a la plaça de Sant Roc, fins als concerts de l’Eix Macià. “Estem preparats per tot”. Cremades als correfocs, cops de calor, atenció a joves que no han sabut deixar de beure… les necessitats poden aparèixer en qualsevol cantonada. La flexibilitat a l’hora de donar resposta, apunta, és clau.

Per a ella, les activitats amb una gran concentració de nens suposen el repte més gran. Una enorme responsabilitat. Davant possibles riscos, demana a la ciutadania que contribueixin a una Festa Major “amb respecte, seny i civisme”.