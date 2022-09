FOTOS: Centenars d’infants gaudeixen amb Reggae Per Xics i The Penguins

Aquest diumenge al matí la Font de Can Rull s’ha omplert de petits i grans. Tot per veure el concert de Reggae Per Xics, amb The Penguins. El grup, que ja va tocar al Festival Observa , ha tornat a la ciutat per oferir una bona estona de reagge, ska, dancehall jamaicà i una escenografia que simula la tripulació d’un vaixell en un viatge pel mar.

Així doncs, els més menuts han pogut gaudir d’un nou espectacle de la gira Quadern de Bitàcola. Una actuació ben divertida on han pogut cantar i ballar amb un dels grups de música infantil referents del moment.