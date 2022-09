El concursos de flams, porrons i garrotins triomfen a l’Eix Macià

Una exhibició d’extravagància i excentricitat s’ha apoderat avui de l’Eix Macià. Gairebé 300 persones s’han aplegat per veure un dels esdeveniments més insospitats de tota la festa major. Parlem dels concursos de flams, porrons i garrotins. Activitats organitzades per La Sèpia Verda i Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS). La tarda prometia ser entretinguda i plena de sorpreses, així ha estat.

Concurs de flams

La primera activitat tenia una premissa ben simple, menjar flams. Com? Doncs intentant menjar-se’l en el menor temps possible. Per començar ha estat el torn dels infants, on s’ha imposat Andreu Mestre amb un temps de 3’38 segons. Els nens i nenes del cap dret han demostrat una gran tècnica deixant situacions molt divertides.

Després ha estat el torn dels adults. Per ells la tasca era més complicada, havien de menjar-se 3 flams. La gran dada l’ha deixat Pol Peralba, qui ha fet un temps de 4,51. Tot i ser excampió del concurs i haver fet una gran marca, ha declinat ser a la final. Així doncs, el premi se l’han disputat Aniol Riba i Jaume Grau. El campió s’ha proclamat després de menjar un flam d’1 quilo. Els concursants tenien 1 minut, però al final s’ha decidit a pedra paper, tisora perquè la bàscula que havia de pesar qui havia menjat més s’ha espatllat. Finalment Jaume ha estat el vencedor.

Tititus

La tarda ha continuat amb els titius. En aquesta disciplina Ivan no ha tingut rival. El jove s’ha imposat arribant als 235 titius. Durant el concurs es podria dir que no ha predominat una gran tècnica, però el públic ha rigut moltíssim i ha corejat cada titius.

Garrotins

Per acabar ha estat el torn dels garrotins, on tres equips s’han enfrontat. Com a curiositat, cal dir que els presentadors anaven dels pastorets i el dimoni. Des de l’escenari han volgut reivindicar el primer esborrany dels pastorets, fins i tot tenien sidra. Els cants s’han vinculat al conte dels Pastorets i a la cultura catalana.