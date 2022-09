Miki Nuñez causa furor en l’actuació estrella de la Festa Major

Prometia un bon espectacle i va complir. El cantant Miki Núñez va realitzar una gran actuació a l’Eix Macià amb un públic entregat. Les cançons més conegudes del de Terrassa van ressonar per tota la zona de concerts, amb un gran desplegament musical i joc de llums. Era una de les actuacions estrella i tan ell com els espectadors ho sabien.

L’actuació

En un estiu carregat d’espectacles Miki va començar destacant la càlida rebuda sabadellenca: “Us juro que sou el millor públic que he tingut en tota la gira, gràcies, Sabadell!”. A més a més, va parlar de la rivalitat Sabadell-Terrassa amb la positivitat i alegria que el caracteritzen, “som ciutats veïnes”. En un escenari envoltat de milers de persones, el cap de cartell de la Festa Major va lluir-se amb èxits tan coneguts com La Venda, Escriurem o Eterno Verano. Aprofitant també per cantar alguna de les seves novetats més recents, 10 Minutos.

El terrassenc també va aprofitar per recordar una petita anècdota a la ciutat. I és que no era el primer cop que actuava per Festa Major. Amb la del dissabte el cantant sumava la seva segona participació en les festes de Sabadell. És així, ja que l’any 2016 un jove Miki va venir a cantar amb el seu antic grup, Dalton Bang. En explicar-ho Miki va preguntar si algun dels assistents ho recordava, “algú hi va ser aquell dia?”.

El cantant, que passa per un gran moment ple d’èxits, va ser sobre l’escenari gairebé dues hores. Estona que es va fer curta, demostrant el perquè és un dels artistes del moment. Tot en un gran concert, com feia temps que no es veia a la ciutat, que va servir per recordar com n’és d’essencial viure la cultura en directe.