Els focs posen la cirereta a la Festa Major

El castell de focs és aquell moment en què l’esperança i la nostàlgia es barregen entre els nombrosos ciutadans que observen el cel. Uns minuts en què la llum il·lumina la ciutat mentre el soroll dels espetecs de la pirotècnia serveix per fer balanç d’un cap de setmana màgic, en què els carrers han tornat per fi a la normalitat després de dos anys d’incertesa i foscor. “Teníem moltes ganes de tornar a viure una Festa Major sense restriccions, com les d’abans”, era una de les frases més repetides aquests dies.

Un any més, com és tradició, el castell de focs va posar aquest dilluns el punt final a la Festa Major del retorn als costums de sempre. Amb més de 244 quilos de pólvora i una durada de més de 17 minuts, el castell de pirotècnia es va alçar com és habitual des del Parc de Catalunya a les 22 hores, en un espectacle visible des de molts punts de la ciutat.

“La gent gaudeix el castell de focs, però la preparació implica fer molta feina per darrere i involucra molta gent”, reivindicava fa uns dies el dissenyador del castell de focs d’enguany, Lluís Brunchú, de l’empresa Pirotecnia Zaragozana. L’objectiu era aconseguir que ningú agafés el mòbil en el temps que dura el castell, però la voluntat d’immortalitzar un moment tan especial va poder més.

Coets, colors de tota mena, figures de disseny com una cara somrient o les típiques palmeres van ser alguns dels elements que van il·luminar el cel de Sabadell, en una barreja de sentiments la nit abans que molts nens iniciïn el curs escolar. Els focs serveixen per dir adeu a la festa, però també per donar la benvinguda a la rutina, “que ja toca”, coincideixen els pares fent tertúlia abans del primer esclat. Tot plegat, un còctel disparat des d’un control d’ordinador que permet activar l’espectacle a distància. Un cop pitjat el botó, es va desencadenar un reguitzell de variades formes esclatant en el cel, dibuixant una espècie d’història mentre els espectadors, amb els ulls tancant-se després de cada explosió, recordaven tot el viscut durant la festa. Al cap d’uns instants, el successiu llançament de coets va precedir els últims capítols d’un relat tancat amb l’apoteosi final. La gran traca va despertar els aplaudiments al parc, però també als terrats de cada edifici, on els veïns es van trobar com en aquells dies grisos del març del 2020.

Els núvols, amenaçadors aquests dies, van donar una treva. L’aigua, que divendres just abans del pregó va fer acte de presència, pràcticament no ha impedit cap celebració en una Festa Major que ben segur quedarà gravada per a molts sabadellencs.

Hotel Cochambre, final de festa

Enrere queden quatre dies plens d’activitats, en què la cultura i la tradició han tornat allà on sempre s’han desenvolupat millor.

Capgrossos, gegants, diables i bruixes convivint als carrers de la ciutat amb sardanistes, castellers i trabucaires. Miki Núñez, Suu o Beth, fent perdre la veu a fans convertits en cantants per un dia. Però la Festa Major també és la trobada d’apassionats del món del motor un dissabte al matí per fer rugir els cotxes més clàssics. En definitiva, anècdotes i records d’una cita que té com a colofó la formació Hotel Cochambre, a l’Eix Macià, amb el ball tronera del final de festa.

Els focs, que enguany han costat uns 15.000 euros, són la darrera prova de com tots els actes han deixat enrere les limitacions de la darrera edició. Sense anar més lluny, l’any passat, per tal d’adaptar-se a les restriccions d’aforament, els coets es van llançar també des de l’escola La Romànica i l’escola Calvet Estrella perquè arribessin a tothom.

Valoració positiva dels actes

Abans de la cloenda, i com no podia ser d’una altra manera, l’alcaldessa, Marta Farrés, va fer un balanç molt positiu de la Festa Major, que ha tingut una afluència molt destacable a totes les propostes. “La ciutat ha retornat al carrer i ha participat en les activitats amb alegria i civisme”, apunta Farrés. “Hem recuperat els nivells de participació previs a la pandèmia. En general, hi ha hagut la percepció que hi havia més gent a les activitats i al carrer”, detalla sobre el que s’ha viscut des del dijous a la nit.

La percepció és generalitzada. Des de la cercavila celebrada el divendres abans del pregó, fins al Seguici de cloenda d’aquest dilluns, les diferents entitats i organitzacions s’han felicitat de l’acollida dels diferents actes. També les famílies, que han pogut veure novament de prop concursos, tornejos esportius i concerts. D’aquí a un any, tornarà a ser el torn perquè menjaflams, dansaires i artistes diversos conquereixin alhora els carrers de la ciutat.