FOTOS: La pedalada popular reivindica la mobilitat sostenible a Sabadell

Més de 4.000 persones han pujat a sobre la seva bicicleta per celebrar la pedalada popular de Sabadell. Vuit quilòmetres, 40 minuts de ruta i una velocitat màxima de 12 quilòmetres per hora. La Festa Major del 2022 ha recuperat la bicicletada i la gimcana de bicicletes i patins que l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia. I l’organització ha reivindicat la bicicleta com l’eina per promoure la mobilitat sostenible a Sabadell.

Noves cares i cares ja conegudes: la pedalada ha tornat a reunir els aficionats de la ja tradicional activitat de Festa Major i ha atret nous participants que fins ara mai no s’hi havien animat. “És el primer cop que venim, ens hem aficionat a la bicicleta i volem gaudir en família”, explica el Joan Martos, que s’hi ha inscrit amb els seus dos fills. Una altra participant, la Teresa Juárez, ja n’és veterana i va acompanyada de la seva filla per tercer cop, tot i que ara viuen a Barberà del Vallès. “És tradició familiar”.

La ruta ha començat a la ronda de Ponent i ha seguit per carretera Terrassa, passeig de Can Feu i ha seguit pels carrers Mèxic, Fuerteventura, Canadà i Antilles en direcció a Can Llong per la ronda Jean Monnet, la ronda d’Europa, el carrer Sarajevo, la ronda d’Europa altre cop, el passatge de Moscou, La Via Alexandra, l’avinguda d’Andreu Nin, el carrer Manuel de Falla, la carretera de Terrassa, i el carrer Margenat fins arribar al punt de partida.