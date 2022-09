Sobre el SurfCity

[Per Maria Assumpció Tatché Casals, sòcia d’Amics del Ripoll i de la UES]

El govern municipal del PSC i JUNTS vol aprovar, malgrat l’oposició de la Crida i d’ERC, la concessió administrativa a una empresa privada per a la construcció d’una piscina d’onades dita SurfCity. Un projecte absurd i una manca de respecte per al Parc fluvial del Ripoll i la Natura.

Per què ara hem d’invertir gran quantitat de diners per a una obra al Parc Fluvial on hi ha antics molins i fàbriques d’acabats en molt mal estat, que semblen “femers”, així com edificis municipals “protegits” en estat ruinós, gràcies a la desídia dels qui ens governen? Absurd posar milers de tones de formigó i un aparcament per a 200 cotxes en un paratge on actualment la natura hi fa vida, sense netejar espais com Cal Bruges, Vapor Buxó, Molí d’en Mornau, etc. És molt desagradable baixar al riu i veure que aquestes fàbriques estan plenes de deixalles, escombraries i brutícia. A més, cal tenir en compte que parlem d’una instal·lació que necessitarà aigua (12.000 m3) i energia… i això ara, quan som enmig d’una crisi climàtica mundial! En el Diari ARA, la nostra alcaldessa va dir que el SurfCity donaria “capitalitat” a Sabadell. Capitalitat amb un Parc Fluvial a mig fer, ple de runes i deixalles? Sabadell capital d’amor a la natura, per al gaudi de TOTS els ciutadans.